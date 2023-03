OM : Balerdi suspendu, Tudor confirme un absent de plus et 3 ou 4 incertitudes !

Avant la reception de Montpellier ce vendredi soir, Igor Tudori a répondu aux questions des journalistes présents au centre RLD. Le coach a fait le point sur son groupe, Balerdi est suspendu, Ounahi out jusqu’à la fin de la saison et plusieurs internationaux restent incertains dont Kolasinac et Sanchez…

3 ou 4 joueurs que j’ai pas pu voir !

« Ounahi va être opérer, il ne sera plus disponible jusqu’à la fin de l’année. En ce qui concerne le reste du groupe, il y a encore 3 ou 4 joueurs que j’ai pas pu voir, ils sont arrivés hier soir ou dans l’après-midi. Kolasinac est parti en sélection avec l’espoir de pouvoir jouer le deuxième match, ça n’a pas été possible. On va voir s’il fait un entraînement normal aujourd’hui. Est-ce que Sanchez va jouer après son retour de sélection ? Il faut qu’on évolue cas par cas. On verra la situation aujourd’hui. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (30/03/2023)