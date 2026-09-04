OM : Bamo Meité aura des opportunités !

Longtemps freiné par un problème physique qui l’a privé d’une véritable préparation estivale, Bamo Meité est désormais de retour. Bruno Genesio a confirmé ce vendredi que le défenseur pouvait à nouveau postuler pour une place dans le groupe et qu’il aurait des opportunités cette saison.

« Meité est revenu en forme »

Dans un effectif réduit, le retour de Bamo Meité arrive au meilleur moment pour l’OM.

Bruno Genesio a expliqué les raisons de son absence depuis le début de saison :

« Bamo a eu un problème en début de saison qui l’a empêché de faire une bonne préparation. Il est revenu en forme et postule pour avoir une place dans le groupe. »

Le défenseur pourrait désormais profiter des nombreuses rotations que devra effectuer l’entraîneur marseillais.

Sa polyvalence, un atout important

Genesio apprécie notamment sa capacité à évoluer dans plusieurs positions :

« Il est aussi capable d’évoluer à plusieurs postes, comme il l’a fait à Lorient. Il aime défendre, il travaille, il a un super état d’esprit. »

Dans une défense qui a perdu plusieurs éléments pendant le mercato, cette polyvalence pourrait devenir particulièrement précieuse.

Le message du coach est en tout cas très clair :

« Il aura aussi des opportunités à saisir. »

Après un été compliqué, Meité repart donc avec une vraie carte à jouer. Dans un effectif où Genesio devra tirer le maximum de chaque joueur, le défenseur peut devenir l’une des solutions importantes de la rotation marseillaise cette saison.