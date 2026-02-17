OM : Banderolles, Longoria, Beye… ce que McCourt a dit aux supporters !

Lors d’une réunion organisée ce mardi 17 février à la Commanderie, Frank McCourt et Medhi Benatia ont échangé avec des responsables de groupes de supporters de l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, l’actionnaire américain a confirmé plusieurs orientations majeures pour la suite du projet marseillais, à commencer par l’arrivée probable de Habib Beye sur le banc.

Habib Beye tout proche du banc marseillais

D’après les informations de RMC Sport, Frank McCourt, en présence de Medhi Benatia, a indiqué que l’arrivée de Habib Beye était imminente. Cette nomination reste toutefois conditionnée à son passage devant la commission juridique de la LFP, afin de valider sa libération contractuelle avec Rennes.

L’ancien défenseur de l’OM se serait montré réceptif à l’idée de relever ce défi. Toujours selon RMC Sport, le technicien est conscient qu’il s’inscrirait d’abord dans une mission de courte durée, un élément ayant facilité les discussions.

Le club marseillais aurait également exploré d’autres pistes. RMC Sport évoque notamment un contact avec Xabi Alonso, mais le contexte d’instabilité interne n’aurait pas favorisé cette option.

Présidence, Longoria et stabilité du projet

Au-delà du volet sportif, Frank McCourt a annoncé son intention de nommer prochainement un nouveau président. Aucun nom n’a été avancé, mais cette décision s’inscrit dans une volonté de réorganisation à court terme.

Concernant Pablo Longoria, l’actionnaire n’a pas détaillé les raisons de sa mise en retrait du secteur sportif. Il a néanmoins souligné l’importance de son maintien pour préserver une représentation de l’Olympique de Marseille au conseil d’administration de la LFP et au sein des instances européennes.

Lors des échanges, Medhi Benatia a laissé entendre qu’il poursuivait sa mission pour accompagner le club, sans se projeter au-delà de l’été prochain.

Info RMC Sport donnée dans le @Moscato_Show McCourt et Benatia annoncent aux supporters une arrivée probable de Habib Beye (s’il est libéré de son contrat avec Rennes). Toutes les infos sur #rmclive — Florent Germain (@flogermain) February 17, 2026

Banderoles, podium et Coupe de France

Toujours selon RMC Sport, Frank McCourt a reconnu ne pas avoir apprécié les banderoles déployées récemment au Vélodrome. Il a rappelé son engagement financier et émotionnel envers Marseille, appelant à l’unité autour de l’équipe.

La question de la stabilité structurelle a également été abordée. Les représentants des supporters ont pointé un excès de mouvements au sein de l’effectif et de la direction. Frank McCourt et Medhi Benatia ont insisté sur l’importance d’une qualification régulière en Ligue des champions, avec un objectif clair : une place sur le podium de Ligue 1.

L’actionnaire américain a aussi encouragé les joueurs à viser la Coupe de France, tout en réaffirmant que la vente du club n’était pas envisagée.