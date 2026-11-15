L’OM féminin s’est incliné 0-2 face au PSG, samedi soir à Martigues, au terme d’un match longtemps équilibré. Malgré cette première défaite à domicile, les Marseillaises ont montré qu’elles pouvaient rivaliser avec l’une des meilleures équipes françaises.

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Les joueuses de Nicolas Chabot ont tenu tête au Paris Saint-Germain pendant près de 75 minutes, avec une vraie intensité et plusieurs situations dangereuses. L’OM aurait même pu ouvrir le score, notamment lorsque Mathilde Bourdieu a manqué une importante occasion à l’heure de jeu devant une cage désertée par la gardienne parisienne.

Un manque d’efficacité qui coûte cher à l’OM

Le tournant de la rencontre est intervenu à la 76e minute. Tout juste entrée en jeu, Florianne Jourde a donné l’avantage au PSG d’une tête piquée, alors que les Olympiennes avaient jusque-là réussi à rivaliser dans le jeu. Claire Lavogez a ensuite tenté de participer à la réaction marseillaise, malgré des crampes et une occasion de contre à négocier à la 81e minute. Le second but est arrivé à la 88e minute sur un corner de Jourde, dévié dans ses propres filets par Lexi Missimo. L’Américaine, en larmes au coup de sifflet final, a immédiatement été réconfortée par ses coéquipières et son entraîneur. Cette scène a marqué la fin d’une soirée difficile pour les Marseillaises↗.

Nicolas Chabot retient la prestation malgré la défaite

Au micro de Canal+, l’entraîneur de l’OM a insisté sur les occasions obtenues par son équipe et sur la différence d’efficacité entre les deux formations. Il estime que Marseille aurait pu faire basculer la rencontre en ouvrant le score.

« Je pense qu’on mérite d’ouvrir le score en premier et que si on ouvre le score, c’est un autre match. Après, le foot, c’est aussi être clinique. »

Nicolas Chabot a également souligné que le PSG avait marqué sur deux ou trois situations très chaudes, tandis que l’OM en avait obtenu cinq ou six sans parvenir à conclure. Après ce deuxième revers de la saison, suivant celui concédé contre Lyon↗, les Marseillaises reculent à la cinquième place du championnat.