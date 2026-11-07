Quatrièmes de Première Ligue, les joueuses de l’OM se déplacent ce samedi à Saint-Malo, lanterne rouge du championnat. Après leur victoire contre Nantes, les Marseillaises veulent poursuivre leur bon début de saison↗ malgré les suspensions de Jenny Perret et Claire Lavogez.

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Les Olympiennes retrouveront le stade de Marville à 21 heures pour la huitième journée de Première Ligue. Avec trois victoires, trois matchs nuls et une défaite, elles occupent la quatrième place et restent au contact de Lyon↗, du PSG et du Paris FC. Selon La Provence, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, ce déplacement doit leur permettre de consolider cette position dans le haut du tableau.

Deux absences et une efficacité à améliorer

Après une lourde défaite à Lyon (5-0)↗, l’OM féminin a réagi en s’imposant face à Nantes (1-0). Les Marseillaises n’ont toutefois inscrit que neuf buts en sept journées, un total qui nourrit la réflexion de leur entraîneur sur la finition et la concrétisation des occasions. Nicolas Chabot devra également composer avec deux absences pour cette rencontre. Jenny Perret et Claire Lavogez sont suspendues, tandis que le technicien marseillais s’attend à un match dont le scénario peut varier selon l’ouverture du score.

« Ça peut être un match assez fermé, qui met du temps à se décider, ou ça peut être un match très ouvert qui se débloque rapidement. »

L’entraîneur estime que son équipe devra continuer à pousser une fois la défense adverse prise à défaut. Il a aussi reconnu une frustration liée à l’écart entre la production offensive de son équipe et le nombre de buts inscrits depuis le début de la saison.

Le PSG devra attendre

La réception du PSG, programmée le samedi 14 novembre à 21 heures, se profile déjà dans le calendrier marseillais. Nicolas Chabot refuse cependant que cette affiche détourne ses joueuses de leur rendez-vous en Bretagne, qui peut leur offrir une quatrième victoire cette saison.

Le technicien assure que le groupe ne pense pas encore au PSG et reste entièrement concentré sur Saint-Malo.

La rencontre face à Saint-Malo sera diffusée sur Canal+ Foot. Le staff marseillais attend donc de son groupe qu’il reste concentré sur cette huitième journée avant de se tourner vers le prochain match contre le PSG.