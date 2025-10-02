‌OM : Belle séquence ou excès d’enthousiasme ? Djellit tranche !

Sur le plateau de L’Équipe du soir, le journaliste a analysé la dynamique marseillaise, mêlant emballement médiatique et signes réels de progression.

Le débat autour de l’Olympique de Marseille est souvent cyclique. Quelques bons résultats suffisent à relancer les espoirs d’un titre ou d’une grande saison, avant que les premières défaites ne replongent le club dans les critiques. Nabil Djellit l’a rappelé avec franchise.

Le journaliste prend pour exemple l’été dernier. Après une belle prestation contre Aston Villa en préparation, l’enthousiasme avait explosé. « Ça y est, ils étaient champions de France », ironise-t-il, avant de rappeler qu’à la première série de revers, l’ambiance était redevenue morose. Un cycle typiquement marseillais, où l’emballement cède rapidement la place à la catastrophe.

Une séquence positive qui change les choses

Pour autant, Nabil Djellit n’est pas uniquement critique. Il reconnaît que l’OM traverse actuellement une séquence convaincante. « Moi, ce n’est pas le mot enflammade, c’est optimiste », nuance-t-il. Les résultats récents donnent en effet matière à espérer.

Tout a commencé par une défaite encourageante face au Real Madrid, où Marseille a montré un visage conquérant malgré le score. Derrière, les Phocéens ont enchaîné. Une victoire contre Lorient, un succès face au PSG dans un contexte particulier, puis un match gagné à Strasbourg, typiquement le genre de rendez-vous piégeux qui échappait à l’OM la saison passée.

Enfin, la performance face à l’Ajax a confirmé la dynamique. Certes, comme le rappelle Djellit, « ce n’est pas l’Ajax de 2019 », mais il préfère valoriser ce que les Marseillais ont montré sur le terrain, plutôt que de minimiser leurs efforts.

Un optimisme à encadrer

Pour Djellit, l’essentiel est de trouver un juste milieu. Reconnaître les progrès et la solidité affichée, sans pour autant tomber dans l’excès d’enthousiasme. « Ce sont des victoires qui galvanisent », admet-il.

Au fond, le message est clair, Marseille n’est pas encore redevenu un prétendant au titre, mais il avance avec une maturité nouvelle. Si l’OM parvient à maintenir ce niveau dans la durée, alors l’optimisme de Nabil Djellit pourrait bien se transformer en certitude.