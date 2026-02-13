OM : Benatia a choisi le prochain coach ?

L’Olympique de Marseille avance sur la succession de Roberto De Zerbi. Selon les informations de L’Équipe, Habib Beye apparaît comme le favori de Medhi Benatia, même si son départ de Rennes reste à finaliser.

Vendredi, la traditionnelle conférence de presse d’avant-match se tient à la Commanderie. Pancho Abardonado, déjà chargé de l’intérim en septembre 2023, assure de nouveau la transition sur le banc marseillais. L’ancien défenseur, figure familière du club, travaille au quotidien avec le groupe professionnel, épaulé par Romain Ferrier, entraîneur de la réserve (N3).

Cette prise de parole intervient dans un contexte tendu pour l’OM, à la veille d’une rencontre annoncée électrique face à Strasbourg. En coulisses, les dirigeants poursuivent leurs réflexions pour nommer un nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi et de son staff.

Habib Beye, priorité assumée par Benatia

D’après L’Équipe, Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, pousse activement la candidature de Habib Beye. L’ancien joueur marseillais (2003-2007) bénéficie d’un profil apprécié en interne, notamment pour sa connaissance du club et du contexte local.

Dans des propos déjà exprimés publiquement, Habib Beye n’a jamais caché son attachement à Marseille : « C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire. »

Malgré une première expérience contrastée en Ligue 1 avec Rennes, le technicien conserve du crédit auprès de Medhi Benatia, convaincu de sa capacité à franchir un cap.

Un dossier lié à la situation rennaise

La situation contractuelle d’Habib Beye explique en partie l’absence d’annonce officielle du côté de l’OM. Son départ de Rennes, acté après la défaite à Lens (1-3), reste en cours de finalisation selon L’Équipe.

En parallèle, la gouvernance marseillaise s’active. Pablo Longoria a tenu jeudi une réunion autour de la situation sportive avec plusieurs cadres du club, dont Alessandro Antonello et Alban Juster. Un rendez-vous révélateur des tensions actuelles.

Dans ce contexte, le choix du futur entraîneur constitue un enjeu majeur pour la direction marseillaise, entre impératifs sportifs immédiats et stabilité à moyen terme.