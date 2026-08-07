OM : Benatia brise le silence et règle ses comptes !

Medhi Benatia est revenu longuement sur son expérience à l’Olympique de Marseille dans un entretien accordé à France Football, à paraître ce samedi. L’ancien directeur du football reconnaît une part de responsabilité dans l’échec sportif, mais adresse également plusieurs critiques très fortes à l’environnement du club, aux joueurs et à la gouvernance.

« J’ai failli » : Benatia assume une part de responsabilité

Le passage de Medhi Benatia à l’OM s’est terminé sans qualification en Ligue des champions, et l’ancien dirigeant marseillais ne cherche pas à évacuer totalement sa responsabilité.

Dans un entretien accordé à France Football, il reconnaît notamment avoir échoué dans sa mission :

« L’entraîneur a décidé de partir parce qu’il ne trouve pas la formule pour que l’équipe joue deux matches d’affilée avec la même intensité. Directeur du foot, je suis responsable aussi de ça. »

Benatia évoque également son regret d’être revenu sur sa décision de démissionner en février dernier. Il estime ne pas être parvenu à faire disparaître ce qu’il qualifie de « médiocrité malheureusement bien ancrée » au sein du club.

Mais s’il assume une partie de l’échec, l’ancien directeur du football refuse en revanche qu’on lui attribue l’ensemble des difficultés actuelles de l’OM, notamment sur le plan financier.

« Pour ceux contents d’écrire que c’est Benatia qui a laissé l’OM dans cette situation financière, avec 15 joueurs sur 23 à vendre, j’y suis pour quoi ? Les 35 mouvements par mercato, ça existait avant mon arrivée. »

Benatia très critique envers certains joueurs

L’ancien international marocain se montre également particulièrement sévère avec le comportement de certains membres de l’effectif.

Selon lui, plusieurs joueurs auraient parfois « choisi leurs matches », avec un niveau d’intensité insuffisant sur la durée.

« Et quand je parle, j’y serais allé un peu fort ? Les joueurs, faut pas toucher. (…) Non, désolé. C’est l’accumulation. J’ai vu les vidéos des joueurs en Côte d’Ivoire (en stage d’avant-saison cet été) qui dansent, chantent. Demandez à McCourt s’il a envie de chanter. »

Une déclaration qui illustre le fossé qu’il estime avoir constaté entre la situation du club et l’attitude de certains joueurs.

« Je me suis senti trahi »

Benatia revient également sur un épisode précédant le Trophée des Champions face au PSG au Koweït, rencontre perdue par l’OM aux tirs au but après un match nul 2-2.

L’ancien dirigeant explique s’être « senti trahi » à ce moment-là. France Football évoque dans ce contexte « l’ombre de Pablo Longoria », alors président de l’OM.

Sans détailler totalement cet épisode dans l’extrait publié ce vendredi, Benatia livre une déclaration particulièrement forte concernant son départ de Marseille :

« Moi, la différence, c’est que, quand j’ai quitté Marseille, j’ai demandé zéro, pas signé de truc de confidentialité. Pas besoin d’acheter mon silence. Ce que j’ai à dire coûte trop cher, ça n’a pas de prix la vérité. »

Une sortie qui laisse clairement entendre que l’ancien directeur du football conserve de sérieux griefs concernant les coulisses de son passage à l’OM.

Un entretien qui promet de faire parler

Entre autocritique, dénonciation du comportement de certains joueurs et allusions lourdes sur la gouvernance du club, Medhi Benatia livre un bilan particulièrement sévère de son expérience marseillaise.

L’entretien complet sera publié ce samedi dans France Football. Les premiers extraits laissent déjà entrevoir un témoignage susceptible de relancer de nombreux débats autour des responsabilités dans l’échec sportif et financier de l’OM.