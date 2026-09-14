OM : Benatia cash sur McCourt, Genesio… “La vérité, c’est qu’on s’est plantés !”

Pour sa première sur le plateau du Canal Football Club, Medhi Benatia n’a pas éludé les sujets qui entourent actuellement l’OM. L’ancien directeur sportif marseillais est revenu sur le mercato estival, les choix de Frank McCourt, les débuts de Bruno Genesio et a également reconnu l’échec de la saison passée.

« L’actionnaire a décidé de fermer un petit peu les robinets »

Benatia a d’abord livré sa lecture de la situation financière et sportive actuelle du club.

« Le coach est arrivé avec plein d’ambitions. Forcément, quand on regarde ce qui s’est passé, les ventes ont été faites un petit peu sur le tard, ce qui fait que l’Olympique de Marseille n’a pas pu se renforcer, n’a pas pu recruter. On sait un petit peu tout ce qui s’est passé : l’actionnaire a pris des décisions très fortes cet été. Après 10 ans de déficit, il a décidé de fermer un petit peu les robinets. La vérité, c’est celle-là. Donc forcément, tu as dû vendre, tu as dû alléger la masse salariale. »

L’ancien dirigeant olympien appelle surtout le club à rester uni autour de Bruno Genesio.

« Ce qui est très important, c’est que si on veut que ça fonctionne, il faut éviter de faire un petit peu ce qui s’est passé avec nous, il faut rester bien alignés. Pour le coup, Genesio c’est le top coach que l’OM pouvait signer cet été. J’ai suivi toute sa prépa, tous les contenus, c’est vraiment encourageant. »

Benatia défend Genesio et pointe le manque de profondeur

Malgré les mauvais résultats, Benatia se montre plutôt positif sur le contenu proposé.

« L’équipe sort d’un match frustrant, mais sur le contenu du début de saison, c’est très cohérent. Sur la première mi-temps à Rennes, tu peux mener 2-0, il n’y a rien à redire. Malheureusement, tu as la sensation que tu n’as pas la profondeur de banc nécessaire à l’heure de jeu, quand tu dois faire les changements qui te permettent d’aller gagner le match. Forcément, tu ne les as pas. […] Il manque peut-être la qualité, l’étincelle qui va te faire basculer le match. Mais il faut être patient et indulgent parce que c’est une année de transition. S’ils jouent comme ils ont joué à Rennes, je suis persuadé qu’on va gagner des matchs. »

« La vérité, c’est qu’on s’est plantés »

Benatia est également revenu sans détour sur la saison dernière et sa propre responsabilité.

« C’est très sensible. L’année dernière, on avait un effectif où l’on pensait tous qu’on ferait top 2. On s’est plantés. La vérité, c’est qu’on s’est plantés, tu as fini 5e de Ligue 1 et tu n’as pas ramené cette qualification en Ligue des Champions. Cette année, l’effectif est peut-être un petit peu plus réduit, avec un super entraîneur. Si on arrive, surtout dans le club, à garder du calme, à être vraiment alignés dans la communication, on évitera de se remettre le feu. »

Enfin, l’ancien directeur sportif a adressé un message clair aux cadres et aux joueurs revenus de prêt : rester calmes, assumer leurs responsabilités et saisir leur chance pour prouver qu’ils peuvent encore avoir un rôle important à l’OM.