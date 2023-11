OM : BENATIA c’est FAIT ! Le MERCATO lancé avec plusieurs pistes ! Retour des matchs vs STRASBOURG

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rendez-vous à 17h30 ce jeudi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités CM Football et Belmel Bouzelifa! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

P1 : L’Actu en vrac

L’arrivée de Benatia à l’OM : Quel rôle ?

Info l’Equipe: conseiller sportif sous les ordres de Stéphane Tessier (Directeur général- numéro 2 du club).

– Comment analyser la nouvelle organisation administrative et sportive du club ?

– Deux anciens de l’OM Papin et Benatia sont intervenants extérieurs

– Des moyens limités pour le mercato hivernal

Pape Gueye toujours pas prolongé

– L’international sénégalais sera en fin de contrat en juin 2024, il va jouer 4 derniers matchs de l’année avec l’OM avant de partir à la CAN.

– Est-ce que ça peut être un élément qui peut métamorphoser cette équipe ? À quel poste ?

– Visé par Fenerbahçe et un club Allemand

Daichi Kamada dans le viseur de l’OM ?

(International japonais de 27 ans – milieu offensif axial – 27 M€ sur transfermarkt)

– Il a signé un contrat d’un à la Lazio cet été en provenance de Francfort (avec plusieurs années en options)

– Selon la presse italienne, Longoria veut le recruter gratuitement cet hiver pour la saison prochaine

Le Napoli sur Harit ?

– Selon Il Mattino Naples est intéressé pour cet hiver

– Faut-il le laisser partir ? Si oui pour combien et comment le remplacer ?

– Jeu : Quelle est la côte Transfermarkt ?

Luis Henrique de retour ?

il y a de grande chances que Luis Enrique rentre à marseille cet hiver

Textor veut renégocier à la baisse l’option de 8 millions d’euros

Les Stats de Luis Henrique (6 buts – 4 passes – )

L’actu en vrac c’est aussi le nouveau physique de Dimitri Payet…

L’avant match Strasbourg OM

Strasbourg en aussi en grande difficulté avec Vieira .

Attention Strasbourg n’est qu’à 1 point de l’OM et peut donc passer devant le club marseillais en cas de victoire.

Grosse pression pour l’OM sur ce match, mais aussi jusqu’à la trêve ?

Quel onze de l’OM ?

Absents ? Des doutes sur certains internationaux ?

Soglo ? Gattuso pas chaud…

Un changement de système pas vraiment dans l’optique de Gattuso ?