OM : Benatia confirme les restrictions de McCourt et révèle les coulisses des dossiers Paixão et Greenwood

Consultant du Canal Football Club dimanche soir, Medhi Benatia est revenu sur la situation financière de l’OM et les coulisses du dernier mercato. L’ancien directeur du football marseillais confirme le changement de politique décidé par Frank McCourt et livre plusieurs informations sur Igor Paixão, Amine Gouiri et Mason Greenwood.

Quelques semaines après son départ, Medhi Benatia a livré sa lecture de l’été particulièrement mouvementé vécu par l’Olympique de Marseille.

Consultant sur Canal+, l’ancien dirigeant olympien a notamment confirmé le changement de stratégie décidé par Frank McCourt. Après plusieurs saisons marquées par des déficits importants, le propriétaire américain a souhaité réduire considérablement les dépenses du club.

« Au bout de dix ans de déficit, il a décidé de couper les robinets. »

Une décision qui a contraint l’OM à vendre, réduire sa masse salariale et finalement terminer son mercato sans la moindre recrue.

Pour Benatia, Marseille doit désormais assumer cette nouvelle réalité et surtout l’expliquer clairement.

« Il faut être franc avec les supporters. »

L’ancien directeur du football considère ainsi que l’OM traverse une année de transition, très éloignée de la politique sportive ambitieuse menée lors des saisons précédentes.

Paixão aurait pu partir… sans être remplacé

L’une des déclarations les plus fortes concerne Igor Paixão et Amine Gouiri, dont les départs ont été envisagés dans les derniers jours du mercato.

Benatia se félicite que les deux attaquants soient finalement restés à Marseille.

« Heureusement que Paixão et Gouiri ne sont pas partis. »

Surtout, l’ancien dirigeant révèle le risque qu’aurait représenté une vente de Paixão. Même avec une importante rentrée d’argent, l’OM n’avait aucune garantie de pouvoir recruter pour le remplacer.

Cette situation permet de mieux comprendre pourquoi Bruno Genesio s’est autant opposé au départ de certains cadres dans les dernières heures du marché.

Selon Benatia, Genesio mais également les supporters ont pesé pour que ces joueurs restent finalement à Marseille.

Dans un effectif déjà particulièrement court, perdre Paixão ou Gouiri sans possibilité de les remplacer aurait encore réduit les solutions à disposition du technicien olympien.

Greenwood : Benatia avait activé trois pistes

Medhi Benatia a également livré des détails intéressants concernant Mason Greenwood, finalement transféré à Fenerbahçe cet été.

Avant son départ de l’OM, l’ancien dirigeant explique avoir personnellement travaillé sur plusieurs possibilités pour l’attaquant anglais.

« J’avais mis l’OM en relation avec Fenerbahçe, l’Atlético de Madrid et Al-Ahli. »

Trois destinations qui auraient pu permettre à Marseille de réaliser une vente importante.

Benatia estime d’ailleurs que l’OM aurait pu récupérer davantage d’argent avec Greenwood si le joueur avait accepté d’étudier davantage de possibilités.

Une déclaration qui apporte un éclairage supplémentaire sur un dossier déterminant dans le mercato marseillais, alors que l’OM avait un besoin important de générer des recettes.

L’OM devra-t-il encore vendre ?

Reste désormais une question centrale : Marseille devra-t-il encore réaliser d’importantes ventes avant le 30 juin prochain ? Sur ce point, Benatia se montre beaucoup plus prudent et explique ne pas connaître les intentions exactes de Frank McCourt.

Selon lui, tout dépendra essentiellement de la volonté du propriétaire américain de réinjecter ou non de l’argent dans le club.

Une interrogation majeure après un été marqué par une réduction spectaculaire des dépenses.