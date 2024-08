OM : Benatia enflamme les supporters sur la fin du mercato !

Croisé dans l’avion par un supporter de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia a lâché une petite phrase sur la fin du mercato qui ne laissera pas insensibles les supporters !

Ce lundi, une vidéo a été postée par un supporter marseillais qui a croisé Mehdi Benatia dans l’avion. Le dirigeant marseillais a affirmé que « le mercato n’est pas encore terminé » et qu’il espère que le recrutement plaît déjà aux suiveurs de l’OM. Forcément, cette petite phrase n’a pas laissé insensibles les supporters olympiens sur les réseaux sociaux !

Les hommes de De Zerbi n’ont pas manqué leur début en Ligue 1 ce week-end. La large victoire à Brest (1-5) a marqué les esprits, d’autant que plusieurs joueurs manquaient à l’appelle et non des moindres : Koné, Brassier, Kondogbia. Seule ombre au tableau, la grave blessure de Faris Moumbagna. Touché au genou en fin de match, l’attaquant camerounais va passer des examens complémentaires ce lundi. Le club craint une absence prolongée pendant de long mois et pense déjà à recruter un nouveau joueur à son poste d’ici la fin du mercato.

Les plans du tandem Longoria/Benatia pour cette fin de mercato vont donc être bouleversés. Ils étaient jusque-là concentrés sur l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire et d’un ailier gauche. C’est donc encore au moins trois joueurs que les dirigeants marseillais veulent désormais recruter. Il faudra pour cela trouver des liquidités le plus rapidement possible et c’est pour cela que Bamo Meïté et Amine Harit se retrouvent désormais sur la liste des transferts malgré des qualités reconnues en interne.

Quid des lofteur Veretout, Gigot et Mbemba ?

Quid de Veretout, Gigot et Mbemba ? Leurs émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du club. Placardisés dès le début de la préparation estivale, les « lofteurs » n’ont toujours pas trouvé de portes de sortie. La fin de mercato s’annonce donc particulièrement agitée à l’OM. Les dirigeants vont tenter de flairer les bons coups et les fameuses opportunités de marchés pour finaliser un recrutement estival déjà bien animé.

