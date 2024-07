OM : Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Depuis plusieurs semaines, Chancel Mbemba est mis de côté par la direction de l’Olympique de Marseille. Un manque de respect énorme d’après Herita Ilunga, ancien joueur de la RDC.

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.

Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de @mbemba22 est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs.

Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme… pic.twitter.com/vTH8dlL7sA — Herita ILUNGA (@Herita23) July 27, 2024

Le comportement de Chancel Mbemba irrite en interne?

Dès les premiers jours de la préparation estivale, l’OM a décidé d’écarter plusieurs joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas. C’est notamment le cas de Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jordan Amavi et Chancel Mbemba. Jonathan Clauss, et Konrad de la Fuente faisaient également partie des indésirables mais ont déjà été exfiltrés. Tout comme Ismaïla Sarr qui devrait très rapidement s’engager avec Crystal Palace pour près de 15 millions.

Selon les informations de RMC Sport, le comportement de certains joueurs agace en interne, notamment celui de Chancel Mbemba, « aux antipodes de l’image qu’il peut renvoyer publiquement, a tendance à irriter en interne. Comme d’autres, il a refusé des offres jugées satisfaisantes par l’OM. Certains joueurs sur qui le club ne compte plus ont même refusé des propositions qui leur permettaient de doubler leur salaire. Une situation qui ne permet pas aux dirigeants de poursuivre et de finaliser leur mercato, » peut-on ainsi lire sur le site rmcsport.fr

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est récemment exprimé sur ce sujet en conférence de presse : « La position du club est claire, et elle est partagée avec mes équipes sportives, le propriétaire et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme. Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d’éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet. » Dans le camp des joueurs écartés par le club, on répond que l’OM « doit tenir ses engagements et respecter les contrats signés ».