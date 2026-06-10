OM : Benatia et Longoria vus comme des « ennemis de l’intérieur » pour ce supporter !

Invité sur notre plateau, Antho, supporter de l’OM, n’a pas mâché ses mots et a livré un coup de gueule contre ceux qui, selon lui, profitent du club au lieu de le servir.

La situation de l’Olympique de Marseille continue de susciter de vives réactions chez ses supporters. Sur le plateau de FC Marseille, Antho n’a pas caché son exaspération face au fonctionnement du club et à certaines personnes qui gravitent autour de l’institution.

Selon lui, l’OM ne doit pas seulement faire face à ses adversaires sur le terrain, mais également à des difficultés internes qui fragiliseraient le club. Il estime que certains acteurs utilisent la notoriété et l’image de Marseille pour développer leur propre carrière plutôt que de défendre les intérêts de l’institution. « Tous les clubs luttent contre leurs ennemis sportifs, mais nous, il faut qu’on lutte contre les éléments extérieurs et intérieurs », a-t-il déclaré.

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« Beaucoup se servent de l’OM au lieu de servir l’OM »

Dans son intervention, le supporter a notamment cité Pablo Longoria et Medhi Benatia, considérant que l’OM a contribué à leur offrir une visibilité importante. À ses yeux, ces dirigeants devraient en retour placer l’intérêt du club au-dessus de toute autre considération. « L’OM leur a fait des carrières. Et ces mecs-là, ils nous piègent de l’intérieur, ils nous coulent de l’intérieur. »

Antho regrette surtout que certaines décisions ou certains comportements donnent l’impression que des personnes profitent de l’institution plutôt que de la faire progresser. Pour lui, cette situation dure depuis plusieurs années et participe aux difficultés rencontrées par le club. « Beaucoup de gens se servent sur l’OM au lieu de servir l’OM », a-t-il résumé.

Ce supporter marseillais affirme ne plus adhérer aux discours appelant à défendre l’institution lorsqu’il estime que certains de ses responsables ne la protègent pas suffisamment. Un témoignage qui illustre le climat de frustration d’une partie des fans de l’Olympique de Marseille.