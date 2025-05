OM : Benatia fait le bilan de la saison et évoque l’avenir !

L’Olympique de Marseille a clôturé sa saison de la plus belle des manières. Déjà assuré d’un billet pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1) samedi dernier, les Olympiens devaient s’imposer contre Rennes pour terminer deuxièmes du championnat. Un dernier match que les Marseillais ont gagné avec la manière, 4-2. Au micro de Bein Sports après le coup de sifflet final, Medhi Benatia a fait le bilan de cette saison et évoqué le futur proche de l’OM, notamment sur le mercato et l’avenir de Roberto De Zerbi…

Après une victoire pour le dernier match de la saison qui a offert une belle fête au public du Vélodrome, une nouvelle fois remarquable, l’heure est donc maintenant au bilan pour le directeur sportif Marseillais qui a été cash sur le futur du club…

Des discussions avec De Zerbi, des renforts en défense, bilan satisfaisant…

Au micro de nos confrères de Bein Sports, l’ancien international marocain a donc évoqué le futur du coach italien, le profil de joueur recherché durant le mercato, le bilan de la saison et la possibilité d’aller chercher un titre lors d’un potentiel Trophée des Champions contre le PSG :

« (Est ce que De Zerbi sera entraîneur la saison prochaine ?) Oui, bien sûr. On connaît tous sa valeur. Il a su trouver les bonnes solutions, même dans les moments compliqués. C’est vrai que Roberto est perfectionniste, il attend toujours plus, mais on a eu des matchs où on a vraiment pris du plaisir. Il y aura des discussions, comme dans tout club, pour voir comment chacun envisage l’avenir. Mais on est très satisfaits de son travail. (…) “

“On va faire tout notre possible pour le conserver (Rabiot). On veut des joueurs avec de la personnalité, capables de répondre aux exigences du stade Vélodrome, mais aussi au jeu que veut mettre en place Roberto. On veut renforcer la défense, mais aussi les côtés, avec des joueurs capables de provoquer, de faire des différences. C’est essentiel dans la philosophie du coach. On veut recruter malin, avec des joueurs qui apportent une vraie plus-value. Le bilan est très bon, maintenant on doit mettre la barre plus haut. Et c’est ce qu’on va faire. Marseille a toujours attiré de bons joueurs, ça ne changera pas.”

“En fonction de ce que fera Paris, il y aura peut-être un Trophée des Champions à aller chercher. Ce serait un titre, et pour nous, c’est prioritaire aujourd’hui. Le mercato viendra ensuite.“

