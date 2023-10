OM : BENATIA, IL ARRIVE ! Luis Henrique, le RETOUR? Les changements avec GATTUSO !

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités : Sourigna Manomay et Gilles Castagno ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

1 – L’actu en vrac

L’Arrivée de nouveau directeur sportif : Benatia

Exit : départ frio

Réorganisation autour Tessier

Le retour de Luis Henrique – article de foot mercato

Les joueurs en sélections

– Clauss deux fois titulaire en équipe de france

– Harit a marqué son premier but avec le maroc

–> Gattuso : »Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10. il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller loin. Dieu lui a donné des capacités exceptionnelles; A Monaco, je l’ai fait jouer sur un côté mais il doit être dans l’axe. Harit est un joueur particulier. Kaka avait une foulée plus longue, Rui Costa c’était différent… Il a une foulée qui lui permet de tuer les actions »

Le calendrier – une période charnière jusqu’à la prochaine trêve

Pau Lopez : « En août ça a été compliqué pour moi, individuellement et mentalement. J’en parlerais peut-être à la fin de la saison. J’ai parlé avec le club pour avoir un peu plus de temps pour moi. Je veux parler de ce qui m’est arrivé dans ma tête et dans ma vie. Mais j’expliquerai tout cela à la fin de la saison. »

3 – Avant match Nice OM

des absents à Nice Atal, et Turam

le début de saison de Nice

le classement

L’enjeu pour l’OM

Quel onze : Gigo et Kondogbia pas à l’entraînement