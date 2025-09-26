OM : Benatia l’avoue, “je contrôle tout”

Dans un long entretien accordé au Corriere dello Sport, Medhi Benatia a livré un regard sans détour sur son rôle de dirigeant à l’Olympique de Marseille. Fidèle à son caractère, l’ancien défenseur central assume son franc-parler et détaille sa méthode de travail ainsi que sa relation privilégiée avec Roberto De Zerbi.

Le franc-parler comme ligne de conduite

« Mon principal défaut est de toujours dire ce que je pense : je suis fait ainsi », rappelait Benatia dans les colonnes du quotidien italien. Quinze ans plus tard, le Marocain n’a pas changé. Son exigence s’applique désormais dans sa mission de directeur sportif à l’OM : « J’arrive au centre d’entraînement à neuf heures, je pars à sept heures. Je contrôle tout : les repas, le poids, les kilomètres parcourus, le type d’entraînement. Et c’est la même chose pour les jeunes, je veux tout savoir, leur famille, leur école, leur éducation. »

Toujours franc, Benatia veut instaurer une transparence totale avec les joueurs. Il cite l’exemple de Luis Henrique, convoité par l’Inter : « Je l’ai pris à part et je lui ai dit : je vais devoir te vendre, mais tu dois m’emmener en Ligue des champions. »

De Zerbi, un choix décisif pour l’OM

Benatia est aussi revenu sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille. Depuis, la relation entre les deux hommes est fusionnelle. « On parle jusqu’à deux heures du matin, souvent en visio. C’est magnifique et stimulant, il vit pour le football comme moi. Il y a un peu de Guardiola, mais croyez-moi, c’est un entraîneur unique. »

Cette complicité a déjà porté ses fruits, notamment lors de la victoire de l’OM contre le PSG. Pour Benatia, ce moment reste marquant : « Le plus beau jour depuis que je suis ici. Des gens dans la rue jusqu’à trois heures du matin, une ville en folie. Marseille est incroyable, les gens vivent pour l’OM. »

