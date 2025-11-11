Info Chrono
OM : Benatia monte au front, Balzaretti débarque, le vrai bilan des recrues estivales !
OM Actualités

OM : Benatia monte au front, Balzaretti débarque, le vrai bilan des recrues estivales !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre consultant JC de Bono et notre invoté Massimo Stern. Le plateau est revenu sur la victoire face à Brest ce samedi. Mais aussi sur les déclaration du DS Medhi Benatia. Et enfin le bilan des recrues estivales…

Débat Foot Marseille de ce 10/11/2025

Décrassage OM – Brest (3-0)
Analyse à froid
Notes l’Equipe et la Provence d’Angel Gomes et Arthur Vermeeren
Résultats et classement Ligue 1

Petit débat : Déclarations de Benatia
– Réponse aux critiques
– Les jeunes
– Le mercato avec Balzaretti

Gros débat : Bilan mercato des recrues estivales
– Medina et Traoré blessés
– Pavard, le coup de mou
– Aguerd, essentiel
– Egan-Riley, trop tendre ?
– Weah, l’accélérateur
– Emerson, force tranquille
– O’Riley, inconstant
– Vermeeren en progression
– Gomes, le déclic ?
– Aubameyang relancé
– Paixao, irrégulier mais volontaire

 

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.

