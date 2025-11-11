OM : Benatia monte au front, Balzaretti débarque, le vrai bilan des recrues estivales !

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre consultant JC de Bono et notre invoté Massimo Stern. Le plateau est revenu sur la victoire face à Brest ce samedi. Mais aussi sur les déclaration du DS Medhi Benatia. Et enfin le bilan des recrues estivales…

Débat Foot Marseille de ce 10/11/2025

Décrassage OM – Brest (3-0)

Analyse à froid

Notes l’Equipe et la Provence d’Angel Gomes et Arthur Vermeeren

Résultats et classement Ligue 1

Petit débat : Déclarations de Benatia

– Réponse aux critiques

– Les jeunes

– Le mercato avec Balzaretti

Gros débat : Bilan mercato des recrues estivales

– Medina et Traoré blessés

– Pavard, le coup de mou

– Aguerd, essentiel

– Egan-Riley, trop tendre ?

– Weah, l’accélérateur

– Emerson, force tranquille

– O’Riley, inconstant

– Vermeeren en progression

– Gomes, le déclic ?

– Aubameyang relancé

– Paixao, irrégulier mais volontaire

