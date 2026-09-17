OM : Benatia recadre le débat avant Besiktas, « il faisait pression à la direction pour prolonger »

Présent sur le plateau de Canal+ avant Besiktas – OM, Mehdi Benatia a livré une mise au point appuyée au sujet d’un joueur qu’il a connu à Anderlecht. Le dirigeant marseillais a rappelé le contexte de la saison passée et les discussions autour de sa prolongation, tout en tenant à souligner ses qualités humaines.

Benatia : « C’est facile maintenant de parler comme ça »

Interrogé sur Canal+ avant la rencontre face au Besiktas, Mehdi Benatia n’a pas éludé le sujet. Le directeur du football de l’OM a notamment insisté sur le contexte qui entourait la situation du joueur la saison dernière.

« C’est facile maintenant de parler comme ça après que tout le monde a fait son chemin. Je l’ai connu à Anderlecht, il ne jouait pas beaucoup. Il a passé des matchs très difficiles, des matchs compliqués la saison dernière en perdant la confiance de coéquipiers même… (…) Il faisait pression à la direction pour prolonger et il y a eu après un relâchement, puis le coach est passé à autre chose… (…) Ça reste un super gars, un vrai bon mec qui n’a jamais arrêté de travailler ! »

Une sortie forte de Benatia, qui semble surtout vouloir remettre les événements dans leur chronologie et rappeler que la situation ne peut pas être résumée à une seule version.

Un discours ferme, mais sans fermer la porte

Le dirigeant marseillais n’a pas seulement pointé les difficultés ou la question contractuelle. Il a également pris soin de souligner le professionnalisme et les qualités humaines du joueur concerné.

Cette déclaration illustre une nouvelle fois la volonté de Mehdi Benatia de défendre publiquement les choix sportifs effectués par l’OM, tout en apportant du contexte sur certaines décisions prises ces derniers mois.