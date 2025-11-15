OM : Benatia s’explique, l’heure du 1er bilan du mercato estival

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est désormais disponible en replay sur YouTube, et il ne fallait surtout pas le manquer. Sous le titre « ⚪🔵 OM : Benatia monte au front, Balzaretti débarque, le vrai bilan des recrues estivales ! DFM #36 », cette nouvelle émission revient en profondeur sur deux dossiers brûlants : la prise de parole remarquée de Mehdi Benatia et le premier bilan complet du mercato estival 2025 de l’Olympique de Marseille.

Benatia sort du silence et clarifie sa ligne de conduite

Au cœur des débats ces derniers jours, Mehdi Benatia a tenu à répondre aux critiques. Dans l’émission, notre équipe revient sur ses déclarations, son positionnement, sa gestion du vestiaire et les messages envoyés au groupe comme aux supporters. Décrypage complet de cette prise de parole qui n’a laissé personne indifférent.

Recrues estivales : un premier bilan sans filtre

C’est le deuxième temps fort de cette émission : l’analyse détaillée du rendement des recrues de l’été. Entre confirmations, doutes, blessures et révélations, notre équipe passe au crible les profils suivants :

Aguerd, Medina, Traoré, Pavard, Egan-Riley, Emerson, Weah, O’Riley, Vermeeren, Gomes, Paixao et Aubameyang.

Quels joueurs s’imposent ? Qui doit faire mieux ? Qui reste un pari pour l’avenir ? Toutes les réponses dans ce DFM #36.

👉 Le replay complet est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube.

Une émission dense, éclairante et indispensable pour comprendre l’état réel du projet marseillais à ce stade de la saison. ⚪🔵