Voici le replay du dernier opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane ont pu en savoir plus sur Benfica avec notre invité Alex Ribeiro du média Trivela. Puis retour sur le match Villarreal – OM avec les accrochages Harit vs Marcelino et aussi Benatia vs Ounahi. Enfin l’avant match Rennes OM !