OM – Benfica : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica pour le match retour de 1/4 de finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Benfica ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT M6.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs:

Mbemba, Balerdi, M’Madi, Gigot, Murillo, Soglo

Milieux :

Harit, Ounahi, Daou, Kondogbia, Veretout

Attaquants:

Correa, Henrique, Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna, Lafont, Adballah.

Le groupe de Benfica :

Gardiens : Trubin, Gomes, Soares

Défenseurs :Araujo, Bernat, Morato, Otamendi, Aursnes, Silva, Bah

Milieux : Neves, Luis, Kokcu, Joao Mario, Di Maria, Neres

Attaquants : Leonardo, Rollheiser, Tengstedt, Rafa

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Mbemba Balerdi Gigot Soglo Veretout Kondogbia OunahiHaritNdiaye Aubameyang

Benfica :

A. Trubin

A. Bah, A. Silva, N. Otamendi , F. Aursnes

F. Luis, J. Neves

A. Di Maria, R. Silva, D. Neres

C. Tengstedt

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Benfica

L’arbitre désigné pour OM – Benfica est Felix Zwayer. Il sera assisté le long des lignes de touche par ses compatriotes, Stefan Lupp et Marco Achmüller. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Harm Osmers.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastian Dankert et Marco Fritz.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 54%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 12°C / ressentie 5°C

– Vent : NNO 46km/h

– Taux d’humidité : 49%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Benfica vs OM

Victoires de l’OM : 1 Match nul : 1 Victoires Benfica: 3

Déclarations d’avant-match

Roger Schmidt : « C’est bien sûr un avantage de jouer à la maison. Mais ce ne sera pas nouveau pour nous, a poursuivi le coach lisboète. On a déjà joué à Toulouse, Glasgow, Milan, San Sebastian, … On a joué beaucoup de matchs à l’extérieur. Ce sera une grosse ambiance, il y aura du bruit. On le sait. Mais je pense qu’on est capables de se concentrer sur le match. L’important est ce qui se passe sur le terrain, pas en tribunes. Nous devrons montrer que nous sommes capables de jouer dans ce genre d’ambiance en restant calmes et courageux. Le défi, quand vous jouez le match retour à l’extérieur, est d’être au niveau mental pour pouvoir se qualifier »

Jean-Louis Gasset : « Clauss va s’entraîner mais je ne vais pas prendre de risque. Sarr aussi. Ils reprennent, ça va de mieux en mieux. On aimerait les avoir avec nous mais on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs. Murillo est dans le groupe, il était avec nous à Lisbonne pour participer. Il est de mieux en mieux. Il n’est pas loin de jouer. Merlin a une entorse de la cheville. On a eu peur pour le genou mais non, 2/3 semaines d’absence pour lui ».