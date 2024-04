Ce lundi, à 3 jours du match le plus important de la saison face à Benfica, Jean-Charles De Bono s’est adressé aux joueurs olympiens, réclamant une motivation hors-norme.

Dans notre émission de débat ce lundi, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est plongé dans le match de jeudi, espérant voir une équipe qui donne tout sur le terrain.

« A un moment donné, tu as plus besoin de niveau. Il faut t’arracher complet. Là, tu te dis, c’est le match de ta vie. C‘est le match de ta vie. Je veux dire, là, il ne faut pas regarder le niveau de l’adversaire, il faut les étouffer, il ne faut pas les laisser respirer, même si tu es mauvais. Quand tu gagnes, tu te qualifies, tu vas l’oublier, que tu as été mauvais. Tu vas penser qu’à la demi finale, tu vois ce que je veux dire ? La prestation des fois peut être mauvaise, mais sur un coup de dés, tu peux être qualifié. Donc il faut tout donner et quand je dis tu donnes tout c‘est leur poser le maximum de problème. Déjà de ne pas les laisser respirer, de les pilonner avec l’ambiance qui va avoir dans ce stade là.

A LIRE AUSSI : OM : Merlin, Clauss, Sarr… La grosse mise au point de Gasset sur les blessés

« Si tu ne te mets pas dans l’optique d’être en combat, tu ne passeras pas »

Aubameyang devant, il est capable de te faire la différence. Après, il faudra être costaud derrière. On sait qu’il y a du talent offensif dans l’équipe adverse. Mais si tu ne te mets pas dans l’optique d’être en combat, tu ne passeras pas. Je pense que là, les joueurs l’ont très bien compris. C’est le dernier virage qu’ils ont à faire, sinon tout s’écroule. »