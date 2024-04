OM – Benfica : Les joueurs à surveiller côté portugais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En marge du quart de finale aller d’Europa League, un journaliste portugais prévient l’OM sur les qualités des Lisboètes !

Les olympiens ont rendez-vous avec la coupe d’Europa ce jeudi 8 avril à Benfica ! Après 3 défaites consécutives en championnat et l’adieu fait à la Ligue des champions, l’OM doit désormais se rattraper en Coupe d’Europe ! Mais selon le journaliste portugais Nuno Martins ça ne sera pas simple !

« La magie de Di Maria, la vitesse de Rafa, la course de Joao Neves et la force de Florentino, qui récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain ». Il pense notamment que l’ancien Parisien « est un leader pour ce qu’il représente, parce qu’il a gagné la coupe du monde, mais aussi pour ses buts, ses passes décisives et ses occasions ». Il a prévenu l’OM sur sa faculté à « décider du sort d’un match » : « Il peut passer une grande partie du match à ne rien faire, puis résoudre les problèmes en 10-15 minutes. » Et Jean-Louis Gasset devra aussi prendre en compte les présences de « Nicolas Otamendi, champion du monde et capitaine, Rafa, qui réalise probablement sa meilleure saison à Benfica, et des jeunes Antonio Silva et Joao Neves ».

A LIRE AUSSI : Ex OM : « Longoria? Un dirigeant fantastique », le bel hommage de Thauvin et ses excuses

Benfica n’est pas un favori ?

Le journaliste estime cependant que Benfica n’est pas un prétendant à la victoire finale de cette Ligue Europa. Outre le fait que Liverpool et l’AC Milan sont encore en lice, le journaliste estime que Benfica n’est pas à son niveau cette saison ! « Le niveau affiché n’a jamais été le même que l’année dernière, lorsque Roger Schmidt avait surpris le Portugal avec son football offensif et pressant. Les départs de Grimaldo et Gonçalo Ramos n’ont pas été bien compensés et l’entraîneur n’a pas réussi à trouver une équipe de base », a-t-il déclaré à La Provence.