OM : Benjamin Pavard pointe du doigt l’intensité

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite 2-0 ce vendredi soir contre le Stade Brestois 29 dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 1. À l’issue du match, le défenseur international français Benjamin Pavard s’est exprimé au micro de Ligue 1+, appelant le groupe marseillais à travailler davantage pour rebondir.

La réaction de Pavard après un match raté

Sur le terrain brestois, l’OM n’a jamais réussi à imposer son rythme face à une équipe de Brest efficace dans les duels et réaliste dans ses occasions. Dans ce contexte compliqué, Benjamin Pavard, défenseur central de 29 ans qui évolue à l’OM cette saison — prêté par l’Inter Milan — a livré une réaction mesurée mais ferme après le coup de sifflet final.

Dans ses propos, Pavard a souligné la déception générée par la première période marseillaise : « On est très déçus. On est passé complètement à côté de notre première mi-temps. Dans l’intensité, dans l’impact, on n’était pas là. » Il a également évoqué un léger mieux en seconde période, tout en appelant ses coéquipiers à travailler plus.

Travail collectif et intensité comme leviers de réaction

Le champion du monde 2018 a insisté sur la nécessité pour l’OM de transformer ces discussions en efforts concrets à l’entraînement. Pavard a rappelé que, malgré le travail fourni, l’équipe ne pouvait plus se permettre des matchs de ce type et qu’il fallait « travailler deux fois plus » pour éviter une répétition de ce scénario.

On est très déçus. On est passé complètement à côté de notre première mi-temps. Dans l’intensité, dans l’impact, on n’était pas là. En deuxième mi-temps, il y avait du mieux. On a beaucoup d’opportunités. Après on a eu ce pénalty… Il va falloir travailler deux fois plus. Quand on est l’Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. Ça fait plusieurs matchs où je trouve qu’on ne met pas assez d’intensité. Pourtant on travaille, mais c’est bien beau de parler. Maintenant il va falloir travailler deux fois plus pour ne pas refaire ce genre de match. On a une grosse semaine pour préparer un match très important qui va vite arriver au Vélodrome face à Lyon. Il va falloir ne rien lâcher. On peut parler de mental, de physique. C’est une période très compliquée. On n’a pas les résultats. Il va falloir répondre présent au prochain match.

Alors que l’OM s’apprête à accueillir l’Olympique Lyonnais lors de la prochaine journée de Ligue 1, ces propos traduisent la volonté interne de réagir vite et de retrouver de la compétitivité dans le jeu.