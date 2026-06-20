OM : Benoît Payan envoie un message fort à Stéphane Richard

Alors que l’Olympique de Marseille entame une période particulièrement délicate sur le plan sportif et financier, le nouveau président Stéphane Richard peut compter sur le soutien de Benoît Payan. Invité de BFM Marseille, le maire de la cité phocéenne a salué la décision de l’ancien dirigeant d’Orange de prendre les commandes du club dans un contexte particulièrement complexe.

« Richard prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part », a déclaré Benoît Payan, soulignant l’ampleur du défi qui attend désormais le nouveau patron de l’Olympique de Marseille.

Pour l’élu marseillais, Stéphane Richard possède l’expérience nécessaire pour relever ce challenge. « Il n’a plus rien à prouver. Il a envie que ça marche. Il a envie de réussir », a-t-il ajouté.

Mais Benoît Payan a également rappelé que la tâche s’annonce immense. Selon lui, l’actionnaire Frank McCourt devra consentir à de nouveaux efforts pour accompagner la reconstruction du club. Dans le même temps, Stéphane Richard devra engager une profonde réorganisation de l’OM, aussi bien au niveau de la direction que du fonctionnement global de l’institution.

Enfin, le maire de Marseille a insisté sur l’urgence des résultats sportifs. « Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. Qu’elle soit constante », a-t-il conclu, résumant ainsi les attentes d’une grande partie des supporters marseillais.