OM : Bertrand Latour fait une cruelle comparaison !

Impressionné par la saison du RC Lens, le journaliste Bertrand Latour a souligné la force collective et mentale du club artésien. Sur le plateau du Canal Football Club, il a également établi un contraste avec la situation actuelle de l’OM, évoquant les difficultés du club marseillais dans les moments compliqués.

Le RC Lens salué pour sa saison et son mental

La dynamique du RC Lens ne passe pas inaperçue en Ligue 1. Cette saison, le club nordiste s’appuie sur un effectif jugé solide et une structure sportive stable, notamment autour du recrutement piloté par Jean-Louis Leca, ancien gardien devenu dirigeant du club artésien.

Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste Bertrand Latour a salué cette réussite sportive et l’état d’esprit affiché par l’équipe lensoise. Il s’est notamment montré impressionné par la qualité globale de l’effectif et par la capacité du groupe à rester solide dans les moments difficiles.

« Je suis bluffé par la qualité de cet effectif et par le recrutement initié par Jean-Louis Leca. Ce qui m’a plu dans cette qualification de cette semaine, et qui reflète la valeur de cette équipe, c’est que pendant un moment, vous avez la qualité de jeu, qu’ils n’ont pas toujours eu cette saison et qui peut leur permettre d’être champion de France, ce que je n’aurais jamais imaginé, puis cette capacité mentale, de ne pas s’écrouler quand c’est dur, comme ça arrive dans le sud de la France, mais au contraire à faire bloc pour être qualifié à la fin » commente-t-il sur le plateau du Canal Football Club.

L’OM indirectement ciblé

Dans cette analyse, Bertrand Latour a également glissé une comparaison implicite avec la situation de l’Olympique de Marseille. En évoquant les moments où certaines équipes « s’écroulent quand c’est dur dans le sud de la France », le journaliste fait clairement référence aux difficultés récentes de l’OM, qui peine à enchaîner les résultats positifs et traverse une période instable.

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte délicat pour l’OM, marqué par des résultats irréguliers et une pression croissante autour du club phocéen. À l’inverse, la solidité mentale et la cohésion affichées par Lens apparaissent aujourd’hui comme l’un des moteurs de sa saison réussie.