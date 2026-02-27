OM : Beye change d’approche avant Lyon et relance la concurrence

À quelques jours du choc face à Lyon, l’Olympique de Marseille prépare sa relance sous l’impulsion d’Habib Beye. Selon L’Équipe, le technicien mise sur le dialogue, la confiance et un système adapté aux joueurs pour provoquer un rebond.

En stage à Marbella, Habib Beye a multiplié les échanges informels avec ses joueurs. Objectif : prendre le pouls du vestiaire et diffuser un message positif. Le coach sénégalais s’est montré satisfait de l’état d’esprit et de la qualité affichée, cherchant à installer un climat plus serein après une période agitée.

Le dossier du capitanat n’a pas été relancé malgré la suspension de Leonardo Balerdi à Brest. L’Argentin, resté associé à Nayef Aguerd en charnière lors des oppositions cette semaine, pourrait récupérer le brassard contre Lyon. Derrière eux, la défense type prend forme, avec une ligne capable d’évoluer à trois centraux avec le ballon, dans la continuité des principes installés par Roberto De Zerbi.

Un système au service des joueurs

Beye souhaite surtout adapter son animation aux qualités de son effectif. Le 4-2-3-1 testé à l’entraînement a vu de nombreuses rotations. Le milieu nigérian Tochukwu Nnadi, jamais apparu en compétition depuis son arrivée, a ainsi été intégré aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg.

Moins volcanique que son prédécesseur, Beye entend miser sur des “bonnes ondes” et une concurrence ouverte pour relancer l’OM. Une méthode différente, qui sera rapidement évaluée face à Lyon.