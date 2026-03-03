OM : Beye confirme 4 absences face au TFC demain !

À la veille de la réception de Toulouse en quart de finale de Coupe de France, Habib Beye a dressé un point précis sur l’état de son groupe en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confirmé quatre absences pour ce rendez-vous au Vélodrome.

L’OM abordera ce quart de Coupe de France avec un effectif diminué. Présent face aux médias ce mardi, Habib Beye a détaillé la situation médicale et disciplinaire avant ce choc face au TFC. “Amine (Gouiri) est encore trop juste. Quinten (Timber) a l’épaule qui a un petit peu bougé, mais il pourrait jouer ce weekend. Tadjidine Mmadi ressent une douleur à la cuisse avec la Pro2. Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu.”

Gouiri, Mmadi, Timber et Hojbjerg absents !

Dans le détail, Amine Gouiri ne sera pas disponible, jugé trop court physiquement pour tenir sa place. Quinten Timber, touché à l’épaule, est ménagé pour cette rencontre mais pourrait postuler dès le week-end prochain en Ligue 1.

Le jeune Tadjidine Mmadi, apparu avec la Pro 2, souffre d’une douleur à la cuisse et reste également indisponible. Enfin, Pierre-Emile Højbjerg purgera une suspension et manquera ce quart de finale.

Ces absences obligeront Habib Beye à ajuster son onze de départ pour ce match à élimination directe. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille veut confirmer après son succès face à Lyon en championnat, la profondeur d’effectif sera un facteur clé face à Toulouse.

À la veille de ce OM – TFC, l’entraîneur marseillais a donc clarifié la situation : quatre joueurs manqueront à l’appel pour ce rendez-vous décisif en Coupe de France.