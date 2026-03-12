OM : Beye confirme un forfait et deux grosses incertitudes face à l’AJ Auxerre !

À la veille de la réception d’Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, a fait un point précis sur l’état de son groupe en conférence de presse ce jeudi. Le technicien marseillais a confirmé l’absence de Nayef Aguerd, récemment opéré, et évoqué les incertitudes entourant Leonardo Balerdi et Bilal Nadir.

Aguerd opéré, coup dur défensif pour l’OM

Le principal forfait concerne Nayef Aguerd. Le défenseur central marocain a subi une intervention chirurgicale pour soigner une pubalgie persistante, confirmée par le club marseillais cette semaine. L’opération a été programmée le 12 mars afin de traiter définitivement ce problème physique qui le gênait depuis plusieurs semaines.

Face aux médias, Habib Beye a confirmé l’absence de son défenseur pour la réception de l’AJ Auxerre et fait un point sur plusieurs cadres de son effectif : « Quinten (Timber) ça va très très bien. Nayef Aguerd s’est fait opérer (adducteurs), ça s’est très bien passé. Leo (Balerdi) risque d’être juste et Bilal (Nadir) aussi. »

L’indisponibilité de Nayef Aguerd devrait durer plusieurs semaines, le temps de suivre un protocole de rééducation encadré par le staff médical de l’OM.

Des incertitudes autour de Balerdi et Nadir



En plus de ce forfait confirmé, Habib Beye devra attendre jusqu’au dernier moment pour deux autres joueurs. Leonardo Balerdi, pièce importante de la défense marseillaise, est jugé « juste » physiquement selon l’entraîneur olympien. Sa présence dans le groupe pour affronter Auxerre reste donc incertaine. Même situation pour Bilal Nadir, également touché et dont la participation au match de Ligue 1 demeure très incertaine à ce stade.

À l’inverse, les nouvelles sont positives pour Quinten Timber, que Habib Beye a assuré voir « très très bien ». Un signal encourageant pour un Olympique de Marseille qui devra gérer plusieurs absences au moment d’aborder cette rencontre importante du championnat.