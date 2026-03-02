OM : Beye donne des nouvelles de la blessure de Quinten Timber !

Sorti à la mi-temps lors de la victoire 3-2 face à Lyon, Quinten Timber a été contraint de céder sa place après une blessure à l’épaule. En conférence de presse, Habib Beye a clarifié la situation et expliqué les ajustements opérés par l’Olympique de Marseille.

Une épaule déboîtée pour Quinten Timber

La victoire spectaculaire de l’Olympique de Marseille contre l’Olympique Lyonnais (3-2) a été marquée par la sortie prématurée de Quinten Timber. Aligné d’entrée dans l’entrejeu, le milieu néerlandais n’est pas revenu des vestiaires à la pause.

En conférence de presse, Habib Beye a tenu à dissiper toute ambiguïté sur ce changement : « Pour Quinten, ce n’est pas du coaching, il s’est démis l’épaule, on la lui a remise mais il y avait trop de douleurs. Il fermait bien la première passe adverse. On connaît les qualités d’Igor, on a vu en première période qu’il y avait beaucoup d’espaces sur ce côté-là, avec le losange, les Lyonnais défendaient énormément côté ballon et laissaient libre l’autre côté, sans ballon. Hamed (Traoré) a eu des situations, a été intéressant. Le but d’Igor est fantastique, c’est un garçon qui amène beaucoup de joie au quotidien, il a toujours le sourire. »

Le technicien marseillais a ainsi confirmé que le remplacement de Quinten Timber était strictement médical, lié à une épaule déboîtée réduite à la pause mais jugée trop douloureuse pour poursuivre.

Un ajustement tactique payant pour l’OM

Au-delà de l’aspect médical, Habib Beye a également souligné l’impact du repositionnement et l’apport d’Igor après la pause. Face au losange lyonnais, l’OM a su exploiter les espaces laissés côté opposé au ballon.

Le but inscrit par Igor, qualifié de « fantastique » par son entraîneur, a symbolisé cette adaptation tactique réussie. Dans un match rythmé et ouvert, l’Olympique de Marseille a su faire preuve de caractère pour s’imposer en Ligue 1. Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité de Quinten Timber, touché à l’épaule, alors que le calendrier s’annonce dense pour l’OM dans la course aux places européennes.