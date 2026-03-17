OM : Beye ? “pas flamboyant… mais ça prend des points. C’est efficace”

Après deux victoires consécutives sans encaisser de but en Ligue 1, l’Olympique de Marseille semble retrouver de la stabilité. Sur La chaîne L’Équipe, le journaliste Karim Bennani a analysé l’évolution tactique mise en place par Habib Beye, saluant les premiers effets visibles du travail du nouvel entraîneur marseillais.

Une base défensive solide pour relancer l’OM

Les derniers résultats de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 illustrent un changement notable dans l’approche de Habib Beye. Le club phocéen reste sur deux succès consécutifs sans encaisser de but, signe d’une organisation défensive plus rigoureuse.

Présent dans l’émission « L’Équipe de Greg » sur La chaîne L’Équipe ce lundi, Karim Bennani a analysé les choix tactiques opérés par le technicien marseillais. Selon lui, l’ancien coach du Red Star a rapidement clarifié ses priorités. « Habib Beye a parlé de l’importance d’avoir une bonne assise défensive dès son arrivée. Il avait entièrement raison là-dessus. Il s’est appuyé sur des joueurs ultra-expérimentés. Son équipe ne change plus quasiment maintenant. On en avait parlé : Kondogbia – Højbjerg devant la défense, Timber en pointe haute, ce qui n’était pas le cas avant son arrivée. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. »

Des choix payants et un groupe stabilisé

Pour Karim Bennani, la réussite actuelle de l’OM repose aussi sur une certaine continuité dans le onze et sur des ajustements efficaces en cours de match. L’équipe marseillaise n’offre pas forcément un football spectaculaire, mais elle gagne en efficacité. « Certes ce n’est pas flamboyant, le spectacle n’est pas « tout ouvert » mais honnêtement ça prend des points. C’est efficace. Il fait des changements intéressants comme l’entrée de Paixão contre Lyon et celle de Gouiri à l’heure de jeu contre Auxerre, qui est décisif derrière. C’est aussi à mettre au crédit d’Habib Beye et de son staff. Honnêtement, la greffe a bien pris et tant mieux pour l’OM. »

Cette dynamique positive devra désormais se confirmer rapidement. Le prochain rendez-vous de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 s’annonce exigeant avec la réception du LOSC dimanche à 17h15 au stade Vélodrome. Un test important pour mesurer la solidité défensive retrouvée et la progression de l’équipe dirigée par Habib Beye.