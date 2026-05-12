OM : Beye reçoit le soutien du meilleur coach de Ligue 1 !

Fraîchement récompensé du trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1, le coach du RC Lens Pierre Sage a tenu à saluer publiquement Habib Beye, aujourd’hui entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un témoignage qui ravive le souvenir de leur collaboration commune au Red Star et met en lumière un parcours partagé dans le football français.

Un hommage appuyé à Beye de son ancien adjoint au Red Star

Interrogé après sa distinction, Pierre Sage est revenu sur son passage commun avec Habib Beye au sein du Red Star, entre 2021 et 2023. Une période marquée par une progression notable du club francilien, où les deux techniciens ont travaillé en étroite collaboration avant de poursuivre leurs trajectoires respectives dans le football professionnel.

Le technicien du RC Lens a insisté sur la dynamique collective de cette époque et sur le rôle de son ancien adjoint dans la réussite du club. Il a notamment tenu à relativiser son propre impact dans la montée du Red Star. « Déjà ce qu’il faut savoir c’est que j’étais l’adjoint d’Habib pendant un an et demi et que le Red Star est monté l’année où je suis parti, donc ils sont montés sans moi, ils n’ont pas eu besoin de moi pour monter »

Cette prise de parole illustre la relation de respect entre les deux hommes, aujourd’hui installés sur des bancs de Ligue 1, avec Pierre Sage à Lens et Habib Beye à l’OM.

Un avenir très incertain pour Habib Beye à l’OM

Dans ce contexte, les discussions autour de l’avenir de Habib Beye à l’Olympique de Marseille alimentent l’actualité du club phocéen. Sans confirmation officielle supplémentaire, son futur reste un sujet suivi de près dans un environnement marseillais toujours soumis à de fortes attentes sportives en Ligue 1.

Les déclarations de Pierre Sage viennent toutefois rappeler la reconnaissance dont bénéficie l’entraîneur marseillais auprès de ses pairs, notamment pour son parcours construit progressivement depuis le Red Star jusqu’à l’élite du football français.