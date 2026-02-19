Info Chrono
OM – Beye se dit prêt !
OM Actualités

OM – Beye se dit prêt !

Par La Redaction FCM

À la veille du déplacement à Brest en Ligue 1, Habib Beye, nouvel entraîneur de l’OM, a tenu sa première conférence de presse ce jeudi au centre RLD. L’ancien défenseur marseillais affirme être prêt à assumer le rôle, tout en relativisant l’état actuel de l’équipe.

 

Beye veut rester humble

 

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille après la récente officialisation de son arrivée, Habib Beye a d’emblée replacé son parcours dans le contexte de cette nouvelle mission : « Je me suis construit dans le temps, j’ai pris ma première expérience en National, j’ai pris le temps d’y aller étape par étape. Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c’est parce que j’ai travaillé et il faut que je prouve que ce travail là peut permettre de répondre aux objectifs ». 

 


Par ces mots, il souligne à la fois son expérience – notamment ses débuts en National – et sa volonté de légitimer sa place à la tête du club phocéen sans surjouer.

 

 

Une équipe loin d’être « malade », selon Beye

 

Interrogé sur l’état du groupe marseillais avant le match de vendredi, Beye a écarté toute idée d’une équipe « en crise » : « Oui je suis prêt, je ne considère pas que l’équipe est malade, c’est une question de dynamique. Il y a une grande qualité de travail ici. C’est encore un step dans ma carrière et il faut que j’assume, mais je n’ai aucun problème avec ça. Je me sens prêt à ça. Il faut savoir accepter cette pression ».

Cette prise de position marque une volonté claire d’apporter stabilité et sérénité plutôt que dramatisation autour du collectif olympien.

