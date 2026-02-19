OM – Beye se dit prêt !

À la veille du déplacement à Brest en Ligue 1, Habib Beye, nouvel entraîneur de l’OM, a tenu sa première conférence de presse ce jeudi au centre RLD. L’ancien défenseur marseillais affirme être prêt à assumer le rôle, tout en relativisant l’état actuel de l’équipe.

Beye veut rester humble

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille après la récente officialisation de son arrivée, Habib Beye a d’emblée replacé son parcours dans le contexte de cette nouvelle mission : « Je me suis construit dans le temps, j’ai pris ma première expérience en National, j’ai pris le temps d’y aller étape par étape. Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c’est parce que j’ai travaillé et il faut que je prouve que ce travail là peut permettre de répondre aux objectifs ».

🗣️ “Je suis prêt, je ne considère pas que l’équipe est malade”#Beye : “Je me suis construit dans le temps, j’ai pris ma première expérience en National, j’ai pris le temps d’y aller étape par étape. Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c’est parce que j’ai… pic.twitter.com/RrhB2O25w2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2026



Par ces mots, il souligne à la fois son expérience – notamment ses débuts en National – et sa volonté de légitimer sa place à la tête du club phocéen sans surjouer.

Une équipe loin d’être « malade », selon Beye

Interrogé sur l’état du groupe marseillais avant le match de vendredi, Beye a écarté toute idée d’une équipe « en crise » : « Oui je suis prêt, je ne considère pas que l’équipe est malade, c’est une question de dynamique. Il y a une grande qualité de travail ici. C’est encore un step dans ma carrière et il faut que j’assume, mais je n’ai aucun problème avec ça. Je me sens prêt à ça. Il faut savoir accepter cette pression ».

Cette prise de position marque une volonté claire d’apporter stabilité et sérénité plutôt que dramatisation autour du collectif olympien.