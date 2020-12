OM : BILAN 2020 (mi-saison : Ligue 1 / Ligue des Champions / mercato / perspectives…)

C’est la trêve hivernale, l’occasion pour Football club de Marseille de vous proposer un Débat Foot Marseille spécial. Nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol ont enregistré cette émission bilan le lundi 21 décembre 2020 (avant la défaite face à Angers). On vous propose donc un retour sur cette demi-saison en Ligue des Champions et en Ligue 1. Nos journalistes y décortiquent également l’évolution des recrues estivales (Gueye, Balerdi, Cuisance, Luiz Henrique et Nagatomo). Enfin, notre équipe propose ses « man » et « merguez » de ces 5 premiers mois et se projette sur la suite : mercato d’hiver et perspectives en 2021…

Mourad vous propose également quelques bouquins sur le football en début d’émission !