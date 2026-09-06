OM : Bilan mercato, Quel avenir pour McCourt ?

Retrouvez en replay notre dernier Débat Foot Marseille consacré à un mercato inédit pour l’OM. Zéro recrue, nombreux départs, forte baisse de la masse salariale : que faut-il retenir de cet été et jusqu’où Frank McCourt veut-il aller dans la rigueur financière ?

Au programme également, le débrief de l’interview de Stéphane Richard : objectifs financiers non atteints, possibles ajustements dès janvier, contrats à lisser pour certains gros salaires, recherche d’un partenaire au capital et tensions avec Bruno Genesio, avec qui le club aurait frôlé le point de rupture.

Nous débattons aussi des ambitions sportives de cet OM : qualification européenne, profondeur de banc, secteurs les plus fragiles, place des jeunes et gestion de la Ligue Europa.

Enfin, place à OM – Paris FC : forces du PFC, mercato, classement et onze probable marseillais avec le retour attendu d’Igor Paixao.