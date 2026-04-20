OM : Bixente Lizarazu trouve le discours de Benatia inquiétant…

Après la défaite de l’OM face à FC Lorient, la sortie musclée de Mehdi Benatia continue de faire réagir. Sur TF1, Bixente Lizarazu a publiquement désapprouvé les propos du directeur sportif marseillais, pointant un discours contre-productif à l’approche de la fin de saison.

Une prise de parole qui divise à Marseille

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (2-0) a laissé des traces. À chaud, Mehdi Benatia n’a pas mâché ses mots envers les joueurs de l’OM, évoquant même un « scandale ». Une sortie forte, dans un contexte où le club lutte encore pour une qualification en Ligue des champions.

Ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a réagi à cette déclaration. Le consultant de TF1 a estimé que ce type de discours ne correspondait pas aux besoins actuels du club marseillais, engagé dans un sprint final décisif en Ligue 1.

Benatia très remonté face à l’attitude de des joueurs…. pic.twitter.com/tIJt2Z4vgH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2026

Lizarazu appelle à l’apaisement

L’ancien international français a tenu une analyse claire de la situation marseillaise. « Son discours est inquiétant. Je ne pense pas que cela apporte quelque chose. Il reste quatre matchs à jouer, il peut encore y avoir une qualification pour la Ligue des Champions. C’est un club qui a besoin d’apaisement, il y a toujours des crises, toujours des problèmes… C’est un peu comme un citron : si tu le presses trop, il n’y a plus de jus qui sort. Ils étaient amorphes sur ce match-là, mais l’objectif reste encore possible ».



Cette prise de position souligne les tensions récurrentes autour de l’OM, souvent exposé à une pression médiatique et interne importante. À quatre journées de la fin, le club phocéen reste mathématiquement en course pour l’Europe, mais doit désormais gérer un climat fragilisé par cette séquence.

Dans un contexte aussi serré, la gestion humaine et la communication interne apparaissent comme des éléments clés pour l’Olympique de Marseille, engagé dans une fin de saison sous haute tension.