OM : Blessés, Aguerd, titre… La conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille de la réception du Havre, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse depuis le centre Robert-Louis-Dreyfus. L’entraîneur de l’OM a livré un discours lucide, entre ambition et prudence. Il a évoqué la gestion de la trêve internationale, la dynamique de son groupe, les ambitions du club et les incertitudes avant le match. Voici les cinq points essentiels à retenir de son intervention avant OM – HAC.

Les 5 points à retenir de la conférence de presse de Roberto De Zerbi

Continuer sur la lancée avant la trêve

Après un excellent mois de septembre, De Zerbi veut prolonger la dynamique : « L’idée est de repartir comme on a fini, en étant convaincu que le jeu est la meilleure manière d’avoir des résultats ». Le coach italien a aussi confirmé qu’il poursuivrait le turnover, profitant d’un groupe riche et compétitif.

Des éloges appuyés pour Nayef Aguerd et ses recrues

De Zerbi a tenu à souligner la valeur de ses nouveaux cadres : « C’est déjà un leader de l’équipe, comme Aguerd, Emerson ou O’Riley ». Il a raconté avoir voulu recruter Aguerd dès qu’il a vu ses vidéos : « Depuis que je l’entraîne, je le trouve plus fort qu’en vidéo ».

🗣️Aguerd, depuis que je l’entraîne, je le trouve plus fort qu’en vidéo#DeZerbi : “#Aguerd ? C’est un joueur comme Pavard ou Emerson. Medhi Benatia m’en a parlé quand on était dans l’avion pour Miami et j’avais hâte d’atterrir pour lui dire de le contacter et de conclure… pic.twitter.com/CZPikOUMhs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025



Un discours mesuré sur la course au titre

Questionné sur les ambitions de l’OM, l’entraîneur a préféré tempérer : « On en rêve tous, mais le dire, c’est vendre quelque chose qui n’est pas concret ». Face à la domination du PSG, il préfère rester concentré sur le travail : « On doit ne pas parler et continuer ce qu’on a fait ces derniers mois ».

Le Havre, un match clé pour la relance

De Zerbi a insisté sur l’importance de cette rencontre : « Il faut retrouver la bonne fréquence au Vélodrome, la victoire. On veut aussi arriver à Lisbonne de la meilleure des manières ». Selon lui, battre le HAC serait idéal pour garder l’équipe dans le haut du classement avant la trêve.

🗣️4 forfaits face au HAC !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde… pic.twitter.com/yUNS32vsIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025



Des absences notables et plusieurs incertitudes

L’Italien a dressé un point médical complet : « Kondogbia et Traoré ont encore besoin de temps, Medina va manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain ». Concernant les retours de sélection, le coach reste prudent : « Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Balerdi et Aguerd à l’entraînement, mais j’ai l’impression que tout le monde va bien ».