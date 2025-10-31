Info Chrono
OM : Blessés, attaque… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM : Blessés, attaque… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Ce vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus, Roberto De Zerbi a tenu sa conférence de presse avant le match de l’OM à Auxerre, un rendez-vous délicat après deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs. L’entraîneur italien a abordé l’état d’esprit de ses joueurs, les problèmes défensifs, les choix tactiques et l’infirmerie chargée, tout en gardant un ton lucide et parfois teinté d’humour.

 

Voici les cinq points clés à retenir :

1. Pas de relâchement dans le groupe
De Zerbi a réfuté toute idée de manque d’implication : « Je ne pense pas qu’ils se sentent déjà arrivés ou qu’il y ait un relâchement. » Il a toutefois reconnu que la fatigue accumulée et un manque de rotation avaient pu jouer un rôle : certains joueurs n’étant pas habitués à jouer tous les trois jours.

 

2. La question des combinaisons offensives
L’entraîneur évoque la possibilité de jouer avec plusieurs attaquants simultanément, notamment Robinio Vaz et Aubameyang, en fonction des besoins physiques et des déplacements : « C’est aussi possible parce que des joueurs doivent se reposer […] Nous devons décider de qui nous voulons être. »

3. Lucidité sur les prestations et les buts encaissés
Concernant les récentes défaites et les buts concédés, De Zerbi souligne un niveau de jeu insuffisant parfois, surtout sur la première période contre Angers : « On a été moins courageux que d’habitude. La seconde période c’était mieux. » Il insiste sur la malchance et les circonstances particulières plutôt que sur un déficit d’envie.

 

4. La gestion des blessures et de l’infirmerie
L’OM traverse une période difficile avec 7-8 joueurs blessés : Balerdi, Weah, Traoré et d’autres. De Zerbi appelle à tirer l’énergie du mental pour compenser cette période : « Il faut parfois se serrer les coudes encore plus et jouer tous les matchs comme des finales. »

 

5. Une vision positive et motivante pour la suite
L’entraîneur reste concentré sur l’amélioration et la progression : « Me rebeller ça me motive. Réagir c’est quelque chose qui me motive aussi. » Il reconnaît les limites défensives et le jeune âge de certains joueurs, mais mise sur leur accompagnement et développement pour atteindre les objectifs du club.

