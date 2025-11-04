OM : Blessés, rivalité, critiques… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Roberto De Zerbi s’est présenté devant la presse avant le match de Ligue des Champions entre l’OM et l’Atalanta, un club qui occupe une place particulière dans son histoire personnelle. L’entraîneur italien a abordé les polémiques autour de l’équipe, le défi que représente la rencontre et l’état de son effectif. Il a également évoqué l’ambiance du Vélodrome et la Ligue 1.

Résumé des déclarations de De Zerbi en 5 points :

Sur les polémiques et les critiques : De Zerbi affirme qu’il accepte les polémiques et les questions « poivrées », mais critique certaines analyses qu’il juge exagérées. Il souligne que l’équipe a parfois mal joué mais que les résultats ne reflètent pas toujours la réalité du jeu.

🗣️"Je ne tomberai pas dans le petit jeu de la crise à l'Atalanta, je n'y crois pas"
#DeZerbi : "L' Atalanta a toujours été forte. Ce sera aussi difficile cette année. Je ne tomberai pas dans le petit jeu de la crise à l'Atalanta, je n'y crois pas. Ils ont de bons joueurs et un…

Sur l’Atalanta et le statut de favori : Il reconnaît la force de l’Atalanta et refuse de se laisser influencer par les idées de crise autour du club italien. Selon lui, l’adversaire possède un effectif solide et un entraîneur compétent.

Sur les blessures et la préparation : Plusieurs joueurs clés sont absents (Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir), mais De Zerbi considère que c’est dans la difficulté que l’équipe peut montrer son caractère et sa détermination.

🗣️"C'est à nous de les faire vibrer pendant le match"
#DeZerbi : "C'est un stade spécial autant dans le bien que de mal. C'est un stade chaud et exigeant. C'est à nous de les faire vibrer pendant le match. C'est un privilège de pouvoir jouer dans ce stade. Nous avons des joueurs…

Sur le Vélodrome et l’ambiance : Le coach décrit le stade comme « spécial » et exigeant, capable de refléter l’énergie que l’équipe y met. Il considère jouer au Vélodrome comme un privilège et souligne la passion et l’intelligence de ses joueurs.

🗣️ Un match que nous devons absolument gagner
#DeZerbi : "La Ligue des champions rentre dans une phase plus importante. C'est un match que nous devons absolument gagner. On aurait mérité d'avoir plus de points à Madrid et Lisbonne. C'est un match important à la maison." #OM…

Sur le rapport personnel avec l’Atalanta et l’importance du match : Originaire de Brescia, De Zerbi confie une émotion particulière à affronter un club italien qu’il a suivi depuis l’enfance. Il rappelle que c’est un match décisif en Ligue des Champions et insiste sur la nécessité de le gagner à domicile.