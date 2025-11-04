Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Blessés, rivalité, critiques… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Blessés, rivalité, critiques… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

Roberto De Zerbi s’est présenté devant la presse avant le match de Ligue des Champions entre l’OM et l’Atalanta, un club qui occupe une place particulière dans son histoire personnelle. L’entraîneur italien a abordé les polémiques autour de l’équipe, le défi que représente la rencontre et l’état de son effectif. Il a également évoqué l’ambiance du Vélodrome et la Ligue 1.

 

Résumé des déclarations de De Zerbi en 5 points :

 

Sur les polémiques et les critiques : De Zerbi affirme qu’il accepte les polémiques et les questions « poivrées », mais critique certaines analyses qu’il juge exagérées. Il souligne que l’équipe a parfois mal joué mais que les résultats ne reflètent pas toujours la réalité du jeu.

 

 

Sur l’Atalanta et le statut de favori : Il reconnaît la force de l’Atalanta et refuse de se laisser influencer par les idées de crise autour du club italien. Selon lui, l’adversaire possède un effectif solide et un entraîneur compétent.

 

Sur les blessures et la préparation : Plusieurs joueurs clés sont absents (Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir), mais De Zerbi considère que c’est dans la difficulté que l’équipe peut montrer son caractère et sa détermination.

 

 

Sur le Vélodrome et l’ambiance : Le coach décrit le stade comme « spécial » et exigeant, capable de refléter l’énergie que l’équipe y met. Il considère jouer au Vélodrome comme un privilège et souligne la passion et l’intelligence de ses joueurs.

 

 

Sur le rapport personnel avec l’Atalanta et l’importance du match : Originaire de Brescia, De Zerbi confie une émotion particulière à affronter un club italien qu’il a suivi depuis l’enfance. Il rappelle que c’est un match décisif en Ligue des Champions et insiste sur la nécessité de le gagner à domicile.

