OM : Blessure sérieuse pour Ruben Blanco, un 2e gardien arrive avec Rulli !

L’Olympique de Marseille est obligé de recruter deux gardiens cet été avec la grosse blessure de Ruben Blanco en amical. Le club va faire signer un portier en plus de Geronimo Rulli.

Gros coup dur pour Ruben Blanco qui se voyait tenter de chiper la place de numéro 1 d’après La Provence. Le portier espagnol s’est blessé lors des amicaux lors de ce mois d’août et ne pourra même pas être numéro 2 derrière Geronimo Rulli, bien parti pour être le titulaire à ce poste. D’après les informations de Mathieu Grégoire de L’Equipe, un autre portier va arriver en plus de l’Argentin. Il s’agirait de Jeffrey de Lange, gardien néerlandais du club Go Ahead Eagles. L’OM déboursera 2 millions d’euros.

Le feuilleton du gardien de but est semble-t-il sur le point de se clôturer. Les dirigeants olympiens ont exploré de nombreuses pistes ces dernières semaines sans jamais parvenir à conclure. Récemment on apprenait que la nouvelle cible prioritaire de l’OM et de Roberto De Zerbi se nommait Gerónimo Rulli. Le portier de l’Ajax a rapidement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre Marseille. Les discussions entre les deux clubs ont donc pu débuter. Elles se sont visiblement accélérées ces dernières heures. Le journaliste italien Fabrizio Romano vient de confirmer qu’un accord verbal a été trouvé pour un montant de transfert de l’ordre de 3 millions d’euros. Le joueur signera donc son contrat dans les prochains jours indique t-il sur son compte twitter ce mardi soir.

🚨🔵⚪️ Geronimo Rulli to Olympique Marseille, here we go! Verbal agreement in place on fee over €3m to Ajax.

Rulli will sign the contract in the next days.

Exclusive story, set to be confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/K36E3gRtXw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024