OM : bonne nouvelle pour Abdelli !

Brahim Hemdani a dévoilé ce jeudi sa toute première liste depuis sa nomination à la tête de la sélection algérienne. Deux joueurs de l’OM sont concernés : Himad Abdelli et Amine Gouiri figurent parmi les joueurs retenus pour le prochain rassemblement des Fennecs.

Abdelli et Gouiri présents dans la première liste

Nommé récemment sélectionneur de l’Algérie après le départ de Vladimir Petkovic, Brahim Hemdani a annoncé ce jeudi 17 septembre son premier groupe. La Fédération algérienne avait confirmé que ce rassemblement se déroulerait du 21 septembre au 6 octobre 2026.

Côté marseillais, Himad Abdelli a été retenu au milieu de terrain, tandis qu’Amine Gouiri figure parmi les attaquants convoqués.

Une première liste forcément observée de près, Hemdani lançant ainsi un nouveau cycle à la tête des Verts après la Coupe du monde 2026.

قائمة الناخب الوطني إبراهيم حمداني، تحسبًا لمواجهتي زامبيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والمباراة الودية أمام منتخب النيجر#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/yFiyyYAtNU — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) September 17, 2026

Deux matches de qualification avant un amical

L’Algérie débutera cette fenêtre internationale avec la réception de la Zambie, le vendredi 25 septembre à 20h, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou.

Les Fennecs se déplaceront ensuite au Burundi, le 29 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, avant de terminer le rassemblement par un match amical face au Niger, le 6 octobre.

Pour l’OM, cette trêve concernera donc directement Abdelli et Gouiri, qui pourraient accumuler du temps de jeu avec leur sélection avant leur retour à Marseille.

Hemdani avait déjà observé les Marseillais

Le nouveau staff algérien avait d’ailleurs récemment suivi plusieurs joueurs au Stade Vélodrome. Selon L’Écho d’Algérie, Brahim Hemdani et Anthar Yahia avaient assisté à OM – Paris FC, avec notamment Gouiri et Abdelli parmi les joueurs observés.

Cette convocation vient donc confirmer leur présence dans les plans du nouveau sélectionneur pour le début de son mandat.