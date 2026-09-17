OM : bonne nouvelle pour Aguerd !

Nayef Aguerd va retrouver la sélection marocaine lors de la prochaine trêve internationale. Le défenseur de l’OM figure dans la liste des 29 joueurs retenus par Mohamed Ouahbi pour affronter le Gabon, le Lesotho puis le Ghana.

Aguerd bien présent dans la liste du Maroc

Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a dévoilé ce jeudi 17 septembre 2026 une liste de 29 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

لائحة منتخبنا الوطني لخوض مباراتي الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمباراة الودية أمام منتخب غانا بمدينة طنجة 🔛 Our National Team squad for the AFCON qualifiers against Gabon 🇬🇦 and Lesotho 🇱🇸, and the friendly against Ghana 🇬🇭 in Tangier#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/sAxl804Ky3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 17, 2026



Parmi les défenseurs retenus figure Nayef Aguerd, le joueur de l’Olympique de Marseille.

Le défenseur marseillais rejoint donc la sélection pour un rassemblement qui débutera lundi prochain au Complexe Mohammed VI de football.

Trois rencontres au programme

Le Maroc disputera trois matches lors de cette fenêtre internationale. Les Lions de l’Atlas recevront d’abord le Gabon, le vendredi 25 septembre 2026 à 19h, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La sélection marocaine se déplacera ensuite en Afrique du Sud pour affronter le Lesotho, le mardi 29 septembre à 13h, au Toyota Stadium de Bloemfontein.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre des éliminatoires africaines pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Enfin, le Maroc terminera son rassemblement par un match amical face au Ghana, le dimanche 4 octobre 2026 au Grand Stade de Tanger.

Une nouvelle trêve internationale pour Aguerd

Cette convocation confirme la place de Nayef Aguerd dans le groupe marocain. Le défenseur de l’OM pourrait profiter de ce rassemblement pour accumuler du temps de jeu avant de retrouver Marseille à l’issue de la trêve.

Pour l’OM, cette période internationale sera également à surveiller de près afin de récupérer son défenseur dans les meilleures conditions pour la reprise des compétitions.