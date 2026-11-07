Nayef Aguerd retrouvera la sélection marocaine lors de la trêve internationale de novembre. Le défenseur de l’Olympique de Marseille figure dans la liste des 26 joueurs retenus par Mohamed Ouahbi pour affronter le Niger à deux reprises, les 13 et 17 novembre 2026. Une nouvelle convocation pour le Marseillais, qui a progressivement retrouvé du temps de jeu après ses problèmes physiques.

Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a dévoilé mercredi 4 novembre sa liste pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Nayef Aguerd fait partie des défenseurs appelés.

Le joueur de l’OM retrouvera notamment Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yassine Bounou et Brahim Diaz. Cette liste est également marquée par le retour de l’attaquant Youssef En-Nesyri.

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Deux rencontres contre le Niger

Les Lions de l’Atlas disputeront leurs deux rencontres à domicile, aux dates suivantes :

Vendredi 13 novembre 2026 : Maroc – Niger, à 21h (heure française), au stade Mohammed-V de Casablanca.

Maroc – Niger, à 21h (heure française), au stade Mohammed-V de Casablanca. Mardi 17 novembre 2026 : Niger – Maroc, à 21h (heure française), au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Maroc occupe actuellement la première place du groupe A avec six points, après deux victoires contre le Gabon et le Lesotho (2-0 à chaque fois).

Genesio devra surveiller la gestion physique d’Aguerd

Cette convocation intervient après plusieurs mois compliqués sur le plan physique pour Nayef Aguerd. Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, le défenseur avait connu une préparation estivale perturbée.

En septembre, Bruno Genesio avait souligné les progrès de son défenseur↗, estimant qu’il se rapprochait de son meilleur niveau.

Lors du précédent rassemblement, Aguerd avait retrouvé une place de titulaire face au Gabon, le 25 septembre, avant de poursuivre un programme de reprise individualisé au Maroc↗.

Pour Bruno Genesio, l’enjeu sera désormais de récupérer son défenseur dans les meilleures conditions après ces deux rencontres internationales. Avec deux matchs en cinq jours, la gestion de son temps de jeu sera particulièrement importante pour la suite de la saison marseillaise.

Gardiens

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

Ahmed Reda Tagnaouti

Alaa Bellaarouch

Défenseurs

Noussair Mazraoui

Anass Salah-Eddine

Souffian El Karouani

Nayef Aguerd

Redouane Halhal

Issa Diop

Abdelhamid Aït Boudlal

Achraf Hakimi

Ali Maamar

Milieux de terrain

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Reda Belahyane

Amine Sbai

Abdellah Ouazane

Attaquants

Brahim Diaz

Yassine Gessime

Abdessamad Ezzalzouli

Ayoub Oufkir

Yassir Zabiri

Youssef En-Nesyri