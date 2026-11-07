Nayef Aguerd retrouvera la sélection marocaine lors de la trêve internationale de novembre. Le défenseur de l’Olympique de Marseille figure dans la liste des 26 joueurs retenus par Mohamed Ouahbi pour affronter le Niger à deux reprises, les 13 et 17 novembre 2026. Une nouvelle convocation pour le Marseillais, qui a progressivement retrouvé du temps de jeu après ses problèmes physiques.
Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a dévoilé mercredi 4 novembre sa liste pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Nayef Aguerd fait partie des défenseurs appelés.
Le joueur de l’OM retrouvera notamment Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yassine Bounou et Brahim Diaz. Cette liste est également marquée par le retour de l’attaquant Youssef En-Nesyri.
Deux rencontres contre le Niger
Les Lions de l’Atlas disputeront leurs deux rencontres à domicile, aux dates suivantes :
- Vendredi 13 novembre 2026 : Maroc – Niger, à 21h (heure française), au stade Mohammed-V de Casablanca.
- Mardi 17 novembre 2026 : Niger – Maroc, à 21h (heure française), au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Le Maroc occupe actuellement la première place du groupe A avec six points, après deux victoires contre le Gabon et le Lesotho (2-0 à chaque fois).
Genesio devra surveiller la gestion physique d’Aguerd
Cette convocation intervient après plusieurs mois compliqués sur le plan physique pour Nayef Aguerd. Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, le défenseur avait connu une préparation estivale perturbée.
En septembre, Bruno Genesio avait souligné les progrès de son défenseur, estimant qu’il se rapprochait de son meilleur niveau.
Lors du précédent rassemblement, Aguerd avait retrouvé une place de titulaire face au Gabon, le 25 septembre, avant de poursuivre un programme de reprise individualisé au Maroc.
Pour Bruno Genesio, l’enjeu sera désormais de récupérer son défenseur dans les meilleures conditions après ces deux rencontres internationales. Avec deux matchs en cinq jours, la gestion de son temps de jeu sera particulièrement importante pour la suite de la saison marseillaise.
Gardiens
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Alaa Bellaarouch
Défenseurs
Noussair Mazraoui
Anass Salah-Eddine
Souffian El Karouani
Nayef Aguerd
Redouane Halhal
Issa Diop
Abdelhamid Aït Boudlal
Achraf Hakimi
Ali Maamar
Milieux de terrain
Ayyoub Bouaddi
Neil El Aynaoui
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Reda Belahyane
Amine Sbai
Abdellah Ouazane
Attaquants
Brahim Diaz
Yassine Gessime
Abdessamad Ezzalzouli
Ayoub Oufkir
Yassir Zabiri
Youssef En-Nesyri