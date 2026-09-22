OM : Genesio voit une bonne nouvelle avec les progrès de ce cadre !

Bruno Genesio a souligné la progression de Nayef Aguerd après la défaite de l’OM face au PSG (1-2). Longtemps freiné par une préparation perturbée et un retour progressif, le défenseur marocain semble enfin retrouver des sensations. Pour l’entraîneur marseillais, il se rapproche désormais de son meilleur niveau.

« On a pris du temps »

En conférence de presse, Bruno Genesio est revenu sur le travail réalisé autour de Nayef Aguerd ces dernières semaines.

« Nayef, on a pris du temps, il a fallu que le staff médical et de la performance soit pointu pour le remettre sur pied. »

Le défenseur avait connu une préparation compliquée après son forfait pour la Coupe du monde et n’avait pas pu enchaîner normalement depuis le début de saison.

« Il est en net progrès »

Genesio se montre désormais beaucoup plus optimiste sur l’évolution du Marocain.

« Il est en net progrès. Il n’est plus très loin de son meilleur niveau et c’est une bonne nouvelle pour nous. »

Face au PSG, Aguerd a disputé son premier match complet de la saison, un signe positif dans sa montée en puissance.

Une bonne nouvelle avant la trêve

Appelé avec le Maroc pour le prochain rassemblement international, Aguerd va désormais tenter d’enchaîner les minutes et de retrouver encore davantage de rythme.

Pour l’OM, le retour progressif du défenseur à son meilleur niveau représente une vraie bonne nouvelle dans un secteur qui a beaucoup souffert depuis le début de saison. Genesio espère désormais pouvoir s’appuyer sur un Aguerd plus régulier et physiquement prêt à enchaîner.