OM : où en est vraiment le protocole de reprise d’Aguerd ?

Nayef Aguerd ne s’est pas envolé avec la sélection marocaine pour l’Afrique du Sud. Le défenseur central de l’OM est resté au Complexe Mohammed VI de Football afin de poursuivre un protocole de reprise individualisé. Une gestion prudente après plusieurs mois marqués par une pubalgie persistante et une inflammation osseuse.

Aguerd reste à Maâmora

Selon le journaliste Izem Anass, Nayef Aguerd n’a pas effectué le déplacement en Afrique du Sud avec le groupe marocain. Le défenseur de l’OM est resté à Maâmora, au Complexe Mohammed VI de Football, afin de poursuivre son travail de reprise avec le staff technique de la sélection U23.

Cette décision semble surtout destinée à limiter les déplacements et optimiser sa récupération, alors qu’Aguerd revient d’une longue période d’indisponibilité.

Le Marseillais avait pourtant retrouvé une place de titulaire vendredi face au Gabon et livré une prestation convaincante. Aguerd avait notamment été décisif avec une passe décisive lors de la victoire 2-0 du Maroc.

Une reprise encore surveillée de près

Aguerd a été freiné ces derniers mois par une pubalgie persistante et une inflammation osseuse, des problèmes qui avaient nécessité une opération et l’avaient privé du Mondial 2026.

Sa montée en puissance est donc gérée avec précaution. Le défenseur reste néanmoins à la disposition de la sélection A pour le match amical face au Ghana, prévu le 4 octobre à Tanger.

Du côté de Marseille, cette situation sera forcément suivie avec attention. Bruno Genesio compte beaucoup sur Aguerd alors que la défense olympienne est déjà fragilisée par la blessure de Derek Cornelius.

L’OM veut le récupérer à 100 %

Le timing est important pour l’OM, qui doit reprendre la compétition le 11 octobre face à Troyes.

Avec un calendrier dense à venir, Genesio aura besoin de toutes ses forces vives pour gérer une séquence de huit matches en 28 jours. L’objectif est clair : permettre au défenseur marocain de poursuivre sa montée en puissance sans prendre de risque inutile.