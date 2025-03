OM : Bonne nouvelle pour Derek Cornelius !

Expulsé face à l’AJA et suspendu deux rencontres qu’il a déjà purgé, le défenseur de l’OM Derek Cornelius va être sélectionné avec le Canada !

Le défenseur central canadien de l’Olympique de Marseille, Derek Cornelius, a été inclus dans la liste préliminaire de 60 joueurs de l’équipe nationale du Canada pour la phase finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2025. Ce mercredi, l’OM a partagé l’information : le joueur est finalement retenu et va rejoindre son équipe nationale lors de la trêve !

#CanMNT CENTRE-BACKS

Look at all that… depth 😳 pic.twitter.com/UCbGRjDlyz

