OM : Bonne nouvelle pour Derek Cornelius !

Expulsé face à l’AJA samedi dernier, le défenseur de l’OM Derek Cornelius va être suspendu. Dans ce contexte négatif, ce dernier vient tout de même de recevoir une bonne nouvelle et cela concerne l’équipe nationale du Canada.

Le défenseur central canadien de l’Olympique de Marseille, Derek Cornelius, a été inclus dans la liste préliminaire de 60 joueurs de l’équipe nationale du Canada pour la phase finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2025. Cette annonce intervient alors que le joueur est au cœur d’une controverse suite à son expulsion lors du match contre Auxerre.

Lors de cette rencontre, Derek Cornelius a été expulsé à la 63e minute après avoir reçu un second carton jaune pour une faute sur Hamed Traoré. Cette décision arbitrale a suscité une vive réaction de la part du président de l’OM, Pablo Longoria, qui a déclaré : « C’est de la vraie corruption. Tout a été organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est planifié, c’est truqué. »

