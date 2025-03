OM : Bonne nouvelle pour le jeune Milan Leccese !

Les U17 de l’équipe de France ont décroché leur qualification pour l’Euro et la Coupe du Monde après une victoire convaincante contre la Grèce (5-1), ce mardi dans les Landes. Ce succès, le troisième consécutif dans ce tournoi, leur permet de terminer premiers de leur groupe, avec en prime leur billet pour les deux grandes compétitions internationales de l’année.

Le match contre la Grèce n’avait plus qu’une valeur symbolique pour les Français, puisqu’ils étaient déjà assurés de leur qualification. Pourtant, ils ont tenu à finir en beauté. La victoire a été nette, avec une domination sans partage. Parmi les joueurs sélectionnés, Milan Leccese, jeune talent de l’OM, a fait une nouvelle apparition en entrant en jeu. Une belle opportunité pour le jeune Olympien de se distinguer à un niveau international.

Leccese qualifié avec les U17 français pour l’Euro et la Coupe du monde !

« Les trois P ont été remplis, à savoir des joueurs préparés, programmés et prêts. On a eu la chance de disputer ce tournoi à domicile, tout s’est bien passé au niveau de l’organisation et du fonctionnement », a commenté le sélectionneur des U17, Lionel Rouxel, après la rencontre. « On n’a eu aucun blessé, ni suspendu, au contraire des joueurs en bonne santé, en bonne forme et qui vivent bien ensemble, avec une belle cohésion d’équipe. Ils avaient envie de continuer l’aventure, participer à un Euro et à une Coupe du Monde, l’objectif est atteint. »

🔷️ Milan Leccese 🇫🇷 est rentré 30 minutes avec l’Équipe de France U17, qui s’est imposée 5-1 face à la Grèce et finit 1er de son groupe 🇬🇷 ! ✅️ Il n’aura fait que des entrées en jeu durant ces phases de poules sans être décisif, mais aura été très intéressant.#TeamOM pic.twitter.com/HEqBt2tVdn — Actu OM (@info_made_in_OM) March 25, 2025



Les jeunes Tricolores, dont Milan Leccese fait partie, disputeront désormais l’Euro U17 en Albanie (du 19 mai au 1er juin) et la Coupe du Monde U17 au Qatar (du 3 au 27 novembre). Une belle récompense pour les joueurs, qui pourront ainsi continuer à écrire leur histoire sous les couleurs bleu-blanc-rouge.

Avec cette qualification, les regards sont désormais tournés vers l’avenir, avec une équipe prête à se mesurer aux meilleures nations du football mondial.