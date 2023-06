OM : Bonne nouvelle pour McCourt, la valeur du club explose ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Alors que de nouvelles rumeurs de vente agitent encore l’OM, la valeur du club aurait nettement augmenté. Suffisamment pour dépasser celle de Lyon !

L’Arabie Saoudite est entrain de dépenser sans compter pour faire venir les stars trentenaire dans son championnat domestique. Une offensive qui fait renaitre le fantasme de la vente de l’OM. Mais quelle est la valeur du club olympien ?

L’Olympique de Marseille est valorisé à 458 millions d’euros

Selon une étude de Brand Finance relayée par le média Sportune, « l’Olympique de Marseille est classé et compte parmi les formations qui progressent le plus d’une année sur l’autre. » En effet, en tant que marque, la valeur est estimée à 145 millions d’euros soir 19% de plus qu’en 2022. Mais ce qui intéresse est surtout la valeur d’entreprise, l’Olympique de Marseille est valorisé à 458 millions d’euros en cette année 2023. Soit une progression de presque 140% (139.8) par rapport à 2022, ce qui en fait la plus forte augmentation des cinquante clubs qui servent à l’étude.

Valeur de l’OM selon Brand Finances 458M€ en 2023, avec une progression de 139,8 % (191 M€) Ce qui fait plus que l’OL (436 M€) pour la première fois depuis… longtemps je pense Valorisation importante de la marque aussi (173 M)https://t.co/2trZmYGHu6 pic.twitter.com/3ZGSt6Ekbm — urba (@urbastaga) June 7, 2023



A lire : Mercato OM : Guendouzi explique sa position et celle de Longoria !

Ce lundi, avec Jean-Luc Reichmann qui a posté une vidéo sur son compte Twitter, le coach a réagi aux rumeurs envoyant Zinédine Zidane en Arabie Saoudite. Rolland Courbis persiste et signe qu’il serait plutôt partie prenante d’un nouveau projet à Marseille. « Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui ont connu c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je me dis que dans une réflexion de l’Arabie Saoudite d’organiser une Coupe du Monde en 2030, ils essaient de faire venir Benzema, Ronaldo, Messi… Derrière ça, j’ai eu quelques petits bruits… Je ne vais pas l’affirmer mais je ne serai pas étonné qu’ils puissent continuer ce projet en mettant un rival au PSG, qui pourrait être à Marseille. Ça ferait un truc extraordinaire dans notre championnat ! Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… »